https://ria.ru/20241023/briks-1979511345.html

Расширение БРИКС будет проходить через определенный фильтр, заявил Ушаков

Расширение БРИКС будет проходить через определенный фильтр, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.10.2024

Расширение БРИКС будет проходить через определенный фильтр, заявил Ушаков

Страны БРИКС договорились о критериях для новых членов объединения, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:23

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2024-10-23T12:25

россия

юрий ушаков

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Страны БРИКС договорились о критериях для новых членов объединения, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Объединение договорилось о важных критериях государства-партнера, и дальнейшее расширение БРИКС будет проходить через этот фильтр", — сказал чиновник.Он уточнил, что уже согласован список из 13 государств. Их названия решили пока не делать публичными, потому что нужно обсудить с ними степень готовности подключиться к полноформатному членству либо в какой-то другой форме сотрудничать с БРИКС.Сегодня в объединение входят Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Как сообщил Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Казани, более 30 стран Глобального Юга и Востока выразили стремление к укреплению контактов с объединением.

https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html

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