https://ria.ru/20241023/briks-1979508261.html
Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Мадуро
Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Мадуро - РИА Новости, 23.10.2024
Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Мадуро
На предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро будут обсуждаться двусторонняя проблематика и сотрудничество в БРИКС, РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:13
2024-10-23T11:13
2024-10-23T11:15
россия
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
юрий ушаков
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977400229_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a82ac910d86aaccb05c10b6bc7a5d333.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. На предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро будут обсуждаться двусторонняя проблематика и сотрудничество в БРИКС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Двусторонние вопросы и сотрудничество в рамках БРИКС. Там миллион вопросов. Посмотрим", - сказал Ушаков журналистам, говоря о повестке предстоящих переговоров. Путин и Мадуро проведут переговоры в среду, встреча пройдет на полях саммита БРИКС, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241023/briks-1979503979.html
россия
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977400229_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_10705d2bf9f90ee67950cea40de6c6ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, юрий ушаков, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Мадуро
Ушаков: на встрече Путина и Мадуро обсудят двустороннее сотрудничество в БРИКС