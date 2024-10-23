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Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Мадуро - РИА Новости, 23.10.2024
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11:13 23.10.2024 (обновлено: 11:15 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979508261.html
Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Мадуро
Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Мадуро - РИА Новости, 23.10.2024
Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Мадуро
На предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро будут обсуждаться двусторонняя проблематика и сотрудничество в БРИКС, РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:13
2024-10-23T11:15
россия
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
юрий ушаков
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. На предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро будут обсуждаться двусторонняя проблематика и сотрудничество в БРИКС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Двусторонние вопросы и сотрудничество в рамках БРИКС. Там миллион вопросов. Посмотрим", - сказал Ушаков журналистам, говоря о повестке предстоящих переговоров. Путин и Мадуро проведут переговоры в среду, встреча пройдет на полях саммита БРИКС, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241023/briks-1979503979.html
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россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, юрий ушаков, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Мадуро

Ушаков: на встрече Путина и Мадуро обсудят двустороннее сотрудничество в БРИКС

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Юрий Ушаков . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. На предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро будут обсуждаться двусторонняя проблематика и сотрудничество в БРИКС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Двусторонние вопросы и сотрудничество в рамках БРИКС. Там миллион вопросов. Посмотрим", - сказал Ушаков журналистам, говоря о повестке предстоящих переговоров.
Путин и Мадуро проведут переговоры в среду, встреча пройдет на полях саммита БРИКС, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Ушаков оценил переговоры Путина с лидерами стран на саммите БРИКС
Вчера, 10:56
 
РоссияВенесуэлаВладимир ПутинНиколас МадуроЮрий УшаковБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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