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Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Мадуро

Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Мадуро - РИА Новости, 23.10.2024

Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Мадуро

На предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро будут обсуждаться двусторонняя проблематика и сотрудничество в БРИКС, РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:13

2024-10-23T11:13

2024-10-23T11:15

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николас мадуро

юрий ушаков

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. На предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро будут обсуждаться двусторонняя проблематика и сотрудничество в БРИКС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Двусторонние вопросы и сотрудничество в рамках БРИКС. Там миллион вопросов. Посмотрим", - сказал Ушаков журналистам, говоря о повестке предстоящих переговоров. Путин и Мадуро проведут переговоры в среду, встреча пройдет на полях саммита БРИКС, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, юрий ушаков, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году