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Премьер-министр Вьетнама прибыл на саммит БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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11:09 23.10.2024 (обновлено: 11:17 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979507667.html
Премьер-министр Вьетнама прибыл на саммит БРИКС
Премьер-министр Вьетнама прибыл на саммит БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Премьер-министр Вьетнама прибыл на саммит БРИКС
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:09
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саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
вьетнам
россия
казань
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.По традиции, премьер-министра встретили хлебом и солью, а также угостили национальным татарским блюдом — чак-чаком.Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/briks-1979504939.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, вьетнам, россия, казань
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Вьетнам, Россия, Казань
Премьер-министр Вьетнама прибыл на саммит БРИКС

Премьер-министр Вьетнама прибыл на саммит БРИКС в Казань

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
По традиции, премьер-министра встретили хлебом и солью, а также угостили национальным татарским блюдом — чак-чаком.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Прибытие президента Азербайджана для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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Вчера, 11:01
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСВьетнамРоссияКазань
 
 
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