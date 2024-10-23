Премьер-министр Вьетнама прибыл на саммит БРИКС
Премьер-министр Вьетнама прибыл на саммит БРИКС в Казань
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
По традиции, премьер-министра встретили хлебом и солью, а также угостили национальным татарским блюдом — чак-чаком.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.