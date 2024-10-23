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Си Цзиньпин похвалил неформальный обед для лидеров стран БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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11:07 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979507178.html
Си Цзиньпин похвалил неформальный обед для лидеров стран БРИКС
Си Цзиньпин похвалил неформальный обед для лидеров стран БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Си Цзиньпин похвалил неформальный обед для лидеров стран БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин похвалил состоявшийся накануне вечером в Казанской ратуше неформальный обед для лидеров стран БРИКС. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:07
2024-10-23T11:07
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин похвалил состоявшийся накануне вечером в Казанской ратуше неформальный обед для лидеров стран БРИКС. Когда китайский лидер проходил мимо журналистов по прибытии на саммит, его спросили, как ему вчерашний неформальный обед, который был дан накануне вечером в Казани для глав делегаций. "Очень хорошо, вкусно", - ответил председатель КНР.
https://ria.ru/20241022/putin--1979373921.html
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в мире, китай, казань, си цзиньпин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Китай, Казань, Си Цзиньпин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Си Цзиньпин похвалил неформальный обед для лидеров стран БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин похвалил неформальный обед для лидеров стран БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Председатель КНР Си Цзиньпин перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин похвалил состоявшийся накануне вечером в Казанской ратуше неформальный обед для лидеров стран БРИКС.
Когда китайский лидер проходил мимо журналистов по прибытии на саммит, его спросили, как ему вчерашний неформальный обед, который был дан накануне вечером в Казани для глав делегаций.
"Очень хорошо, вкусно", - ответил председатель КНР.
Встреча Путина и Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Путин и Си Цзиньпин обсудили развитие торговли между Россией и Китаем
22 октября, 16:51
 
В миреКитайКазаньСи ЦзиньпинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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