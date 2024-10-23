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Си Цзиньпин похвалил неформальный обед для лидеров стран БРИКС

Си Цзиньпин похвалил неформальный обед для лидеров стран БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Си Цзиньпин похвалил неформальный обед для лидеров стран БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин похвалил состоявшийся накануне вечером в Казанской ратуше неформальный обед для лидеров стран БРИКС. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:07

2024-10-23T11:07

2024-10-23T11:07

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин похвалил состоявшийся накануне вечером в Казанской ратуше неформальный обед для лидеров стран БРИКС. Когда китайский лидер проходил мимо журналистов по прибытии на саммит, его спросили, как ему вчерашний неформальный обед, который был дан накануне вечером в Казани для глав делегаций. "Очень хорошо, вкусно", - ответил председатель КНР.

https://ria.ru/20241022/putin--1979373921.html

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