Путин рассказал про потенциал стран БРИКС
Путин: страны БРИКС обладают экономическим, научным и политическим потенциалом
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Страны участники БРИКС обладают огромным политическим, экономическим, научным и демографическим потенциалом, заявил президент России Владимир Путин.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
"Государства участники нашего объединения обладают поистине огромным политическим, экономическим научно-технологическим и человеческим потенциалом", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в узком составе.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. С начала года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.