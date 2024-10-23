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Путин рассказал про потенциал стран БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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11:04 23.10.2024 (обновлено: 11:18 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979506094.html
Путин рассказал про потенциал стран БРИКС
Путин рассказал про потенциал стран БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Путин рассказал про потенциал стран БРИКС
Страны участники БРИКС обладают огромным политическим, экономическим, научным и демографическим потенциалом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:04
2024-10-23T11:18
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
россия
владимир путин
казань
китай
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Страны участники БРИКС обладают огромным политическим, экономическим, научным и демографическим потенциалом, заявил президент России Владимир Путин.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября."Государства участники нашего объединения обладают поистине огромным политическим, экономическим научно-технологическим и человеческим потенциалом", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в узком составе.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. С начала года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, россия, владимир путин, казань, китай
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Россия, Владимир Путин, Казань, Китай
Путин рассказал про потенциал стран БРИКС

Путин: страны БРИКС обладают экономическим, научным и политическим потенциалом

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Страны участники БРИКС обладают огромным политическим, экономическим, научным и демографическим потенциалом, заявил президент России Владимир Путин.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
"Государства участники нашего объединения обладают поистине огромным политическим, экономическим научно-технологическим и человеческим потенциалом", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в узком составе.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. С начала года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Все решится в ближайшие три дня. Россия нашла путь к справедливому миру
22 октября, 00:00
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСРоссияВладимир ПутинКазаньКитай
 
 
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