https://ria.ru/20241023/briks-1979506094.html

Путин рассказал про потенциал стран БРИКС

Путин рассказал про потенциал стран БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Путин рассказал про потенциал стран БРИКС

Страны участники БРИКС обладают огромным политическим, экономическим, научным и демографическим потенциалом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:04

2024-10-23T11:04

2024-10-23T11:18

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

россия

владимир путин

казань

китай

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Страны участники БРИКС обладают огромным политическим, экономическим, научным и демографическим потенциалом, заявил президент России Владимир Путин.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября."Государства участники нашего объединения обладают поистине огромным политическим, экономическим научно-технологическим и человеческим потенциалом", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в узком составе.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. С начала года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

россия

казань

китай

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