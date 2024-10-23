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Президент Азербайджана прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Президент Азербайджана прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Президент Азербайджана прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2024

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.В аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он угостил Алиева национальным татарским блюдом - чак-чаком.Саммит БРИКС в Казани, на который приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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Прибытие президента Азербайджана для участия в саммите БРИКС Кадры РИА Новости из аэропорта в Казани, куда прибыл президент Азербайджана для участия в саммите БРИКС. Его встретил Минниханов. Он угостил Алиева национальным татарским блюдом - чак-чак. 2024-10-23T11:01 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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