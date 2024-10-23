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Президент Азербайджана прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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11:01 23.10.2024 (обновлено: 11:20 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979504939.html
Президент Азербайджана прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Азербайджана прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Президент Азербайджана прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:01
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азербайджан
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
экономика
ильхам алиев
рустам минниханов
казань
россия
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.В аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он угостил Алиева национальным татарским блюдом - чак-чаком.Саммит БРИКС в Казани, на который приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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Прибытие президента Азербайджана для участия в саммите БРИКС
Кадры РИА Новости из аэропорта в Казани, куда прибыл президент Азербайджана для участия в саммите БРИКС. Его встретил Минниханов. Он угостил Алиева национальным татарским блюдом - чак-чак.
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азербайджан, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика, ильхам алиев, рустам минниханов, казань, россия
Азербайджан, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика, Ильхам Алиев, Рустам Минниханов, Казань, Россия
Президент Азербайджана прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Президент Азербайджана Алиев прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
В аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он угостил Алиева национальным татарским блюдом - чак-чаком.
Саммит БРИКС в Казани, на который приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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АзербайджанБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуЭкономикаИльхам АлиевРустам МиннихановКазаньРоссия
 
 
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