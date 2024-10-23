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Президент Азербайджана прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Азербайджана прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Президент Азербайджана прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:01
2024-10-23T11:01
2024-10-23T11:20
азербайджан
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.В аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он угостил Алиева национальным татарским блюдом - чак-чаком.Саммит БРИКС в Казани, на который приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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Прибытие президента Азербайджана для участия в саммите БРИКС
Кадры РИА Новости из аэропорта в Казани, куда прибыл президент Азербайджана для участия в саммите БРИКС.
Его встретил Минниханов. Он угостил Алиева национальным татарским блюдом - чак-чак.
2024-10-23T11:01
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РИА Новости
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Президент Азербайджана прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Азербайджана Алиев прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС