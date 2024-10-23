https://ria.ru/20241023/briks-1979476574.html

Президент Таджикистана отправился в Казань на саммит БРИКС

Президент Таджикистана отправился в Казань на саммит БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Президент Таджикистана отправился в Казань на саммит БРИКС

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Казань саммите БРИКС, сообщает пресс-служба главы государства. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T08:57

2024-10-23T08:57

2024-10-23T08:59

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ДУШАНБЕ, 23 окт – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Казань саммите БРИКС, сообщает пресс-служба главы государства. "Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл утром в среду в Казань для участия в саммите БРИКС", - говорится в сообщении. В поездке главу государства сопровождают первый вице-премьер Таджикистана Хоким Холикзода, глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин, помощник президента по внешним связям Азамшо Шарифи, министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир, председатель госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Султон Рахимзода и другие официальные лица. Планируется, что кроме участия в саммите БРИКС Рахмон в Казани проведет ряд двусторонних встреч.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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