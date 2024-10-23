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Президент Таджикистана отправился в Казань на саммит БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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08:57 23.10.2024 (обновлено: 08:59 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979476574.html
Президент Таджикистана отправился в Казань на саммит БРИКС
Президент Таджикистана отправился в Казань на саммит БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Президент Таджикистана отправился в Казань на саммит БРИКС
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Казань саммите БРИКС, сообщает пресс-служба главы государства. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T08:57
2024-10-23T08:59
в мире
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казань
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сироджиддин мухриддин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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ДУШАНБЕ, 23 окт – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Казань саммите БРИКС, сообщает пресс-служба главы государства. "Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл утром в среду в Казань для участия в саммите БРИКС", - говорится в сообщении. В поездке главу государства сопровождают первый вице-премьер Таджикистана Хоким Холикзода, глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин, помощник президента по внешним связям Азамшо Шарифи, министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир, председатель госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Султон Рахимзода и другие официальные лица. Планируется, что кроме участия в саммите БРИКС Рахмон в Казани проведет ряд двусторонних встреч.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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в мире, таджикистан, казань, эмомали рахмон, сироджиддин мухриддин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Таджикистан, Казань, Эмомали Рахмон, Сироджиддин Мухриддин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент Таджикистана отправился в Казань на саммит БРИКС

Президент Таджикистана Рахмон отправился в Казань для участия в саммите БРИКС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 23 окт – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Казань саммите БРИКС, сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл утром в среду в Казань для участия в саммите БРИКС", - говорится в сообщении.
В поездке главу государства сопровождают первый вице-премьер Таджикистана Хоким Холикзода, глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин, помощник президента по внешним связям Азамшо Шарифи, министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир, председатель госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Султон Рахимзода и другие официальные лица.
Планируется, что кроме участия в саммите БРИКС Рахмон в Казани проведет ряд двусторонних встреч.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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В миреТаджикистанКазаньЭмомали РахмонСироджиддин МухриддинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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