https://ria.ru/20241023/briks-1979474323.html

Одна деталь на встрече Путина и Моди в Казани вызвала ярость на Западе

Одна деталь на встрече Путина и Моди в Казани вызвала ярость на Западе - РИА Новости, 23.10.2024

Одна деталь на встрече Путина и Моди в Казани вызвала ярость на Западе

Объятия премьера Индии Наренды Моди и президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани возмутили западные страны, пишет ирландский журналист Чей... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T08:34

2024-10-23T08:34

2024-10-23T14:35

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Объятия премьера Индии Наренды Моди и президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани возмутили западные страны, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Лидер крупнейшей демократической страны мира обнимает президента Владимира Путина в Казани. Вы можете услышать, как в Вашингтоне и Лондоне скрипят зубами", — говорится в публикации.Премьер-министр Индии прибыл в Казань накануне днем и стал первым иностранным лидером, с которым президент России провел переговоры на полях саммита БРИКС. В ходе встречи Путин, в частности, отметил, что российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и продолжают активно развиваться. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241023/dotkom-1979544449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на встрече с премьер-министром Индии Моди Путин в Казани начал переговоры с Моди, поблагодарил премьера Индии зато, что он приехал на саммит БРИКС. 2024-10-23T08:34 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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