Одна деталь на встрече Путина и Моди в Казани вызвала ярость на Западе
Журналист Боуз: на Западе раздражены объятиями Моди и Путина на саммите БРИКС
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Объятия премьера Индии Наренды Моди и президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани возмутили западные страны, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Лидер крупнейшей демократической страны мира обнимает президента Владимира Путина в Казани. Вы можете услышать, как в Вашингтоне и Лондоне скрипят зубами", — говорится в публикации.
Премьер-министр Индии прибыл в Казань накануне днем и стал первым иностранным лидером, с которым президент России провел переговоры на полях саммита БРИКС. В ходе встречи Путин, в частности, отметил, что российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и продолжают активно развиваться.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.