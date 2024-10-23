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Одна деталь на встрече Путина и Моди в Казани вызвала ярость на Западе - РИА Новости, 23.10.2024
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08:34 23.10.2024 (обновлено: 14:35 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979474323.html
Одна деталь на встрече Путина и Моди в Казани вызвала ярость на Западе
Одна деталь на встрече Путина и Моди в Казани вызвала ярость на Западе - РИА Новости, 23.10.2024
Одна деталь на встрече Путина и Моди в Казани вызвала ярость на Западе
Объятия премьера Индии Наренды Моди и президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани возмутили западные страны, пишет ирландский журналист Чей... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T08:34
2024-10-23T14:35
в мире
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брикс
владимир путин
россия
индия
казань
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Объятия премьера Индии Наренды Моди и президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани возмутили западные страны, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Лидер крупнейшей демократической страны мира обнимает президента Владимира Путина в Казани. Вы можете услышать, как в Вашингтоне и Лондоне скрипят зубами", — говорится в публикации.Премьер-министр Индии прибыл в Казань накануне днем и стал первым иностранным лидером, с которым президент России провел переговоры на полях саммита БРИКС. В ходе встречи Путин, в частности, отметил, что российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и продолжают активно развиваться. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241023/dotkom-1979544449.html
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Путин на встрече с премьер-министром Индии Моди
Путин в Казани начал переговоры с Моди, поблагодарил премьера Индии зато, что он приехал на саммит БРИКС.
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в мире, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, владимир путин, россия, индия, казань
В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Владимир Путин, Россия, Индия, Казань
Одна деталь на встрече Путина и Моди в Казани вызвала ярость на Западе

Журналист Боуз: на Западе раздражены объятиями Моди и Путина на саммите БРИКС

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Объятия премьера Индии Наренды Моди и президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани возмутили западные страны, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Лидер крупнейшей демократической страны мира обнимает президента Владимира Путина в Казани. Вы можете услышать, как в Вашингтоне и Лондоне скрипят зубами", — говорится в публикации.
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Премьер-министр Индии прибыл в Казань накануне днем и стал первым иностранным лидером, с которым президент России провел переговоры на полях саммита БРИКС. В ходе встречи Путин, в частности, отметил, что российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и продолжают активно развиваться.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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В миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСВладимир ПутинРоссияИндияКазань
 
 
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