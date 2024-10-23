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"Это необходимо": Россия поставила БРИКС сокрушительную для Запада цель - РИА Новости, 23.10.2024
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03:24 23.10.2024 (обновлено: 07:01 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979454835.html
"Это необходимо": Россия поставила БРИКС сокрушительную для Запада цель
"Это необходимо": Россия поставила БРИКС сокрушительную для Запада цель - РИА Новости, 23.10.2024
"Это необходимо": Россия поставила БРИКС сокрушительную для Запада цель
Россия сыграла ведущую роль в развитии БРИКС и поставила перед объединением новую стратегическую цель – дедолларизацию, пишет колумнист британского портала... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T03:24
2024-10-23T07:01
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Россия сыграла ведущую роль в развитии БРИКС и поставила перед объединением новую стратегическую цель – дедолларизацию, пишет колумнист британского портала UnHerd Томас Фази.&quot;Санкции против России и замораживание ее активов западными державами подчеркнули необходимость финансовой независимости, что сделало программу дедолларизации не только желательной, но и необходимой. Объем торговли в валютах стран-членов уже превысил объем долларовых операций. Теперь Россия поставила перед блоком новую стратегическую цель: дедолларизацию,&quot; — пишет Фази.Он отметил, что совокупный ВВП стран БРИКС, с поправкой на паритет покупательной способности, уже превысил долю G7 в мировой экономике, составив 35,6% против чуть более 30%. По мнению Фази, всё указывает на необходимость создания реальной альтернативы финансово-денежной инфраструктуре Запада, а на саммите объединения в Казани могут представить собственную валютную экосистему, так называемую валюту БРИКС, которая поможет странам-участницам обезопасить себя от западных санкций.Автор материала резюмировал: саммит БРИКС в Казани становится поворотным моментом для глобальной геополитики и экономики.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Москва организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240717/dedollarizatsiya-1960151687.html
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саммит брикс, брикс, g7, россия, казань, бразилия
Саммит БРИКС, БРИКС, G7, Россия, Казань, Бразилия
"Это необходимо": Россия поставила БРИКС сокрушительную для Запада цель

UnHerd: Россия поставила перед БРИКС стратегическую цель по дедолларизации

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Россия сыграла ведущую роль в развитии БРИКС и поставила перед объединением новую стратегическую цель – дедолларизацию, пишет колумнист британского портала UnHerd Томас Фази.
«

"Санкции против России и замораживание ее активов западными державами подчеркнули необходимость финансовой независимости, что сделало программу дедолларизации не только желательной, но и необходимой. Объем торговли в валютах стран-членов уже превысил объем долларовых операций. Теперь Россия поставила перед блоком новую стратегическую цель: дедолларизацию," — пишет Фази.

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Он отметил, что совокупный ВВП стран БРИКС, с поправкой на паритет покупательной способности, уже превысил долю G7 в мировой экономике, составив 35,6% против чуть более 30%. По мнению Фази, всё указывает на необходимость создания реальной альтернативы финансово-денежной инфраструктуре Запада, а на саммите объединения в Казани могут представить собственную валютную экосистему, так называемую валюту БРИКС, которая поможет странам-участницам обезопасить себя от западных санкций.

Автор материала резюмировал: саммит БРИКС в Казани становится поворотным моментом для глобальной геополитики и экономики.

Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Москва организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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