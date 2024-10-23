https://ria.ru/20241023/briks-1979454835.html

"Это необходимо": Россия поставила БРИКС сокрушительную для Запада цель

"Это необходимо": Россия поставила БРИКС сокрушительную для Запада цель - РИА Новости, 23.10.2024

"Это необходимо": Россия поставила БРИКС сокрушительную для Запада цель

Россия сыграла ведущую роль в развитии БРИКС и поставила перед объединением новую стратегическую цель – дедолларизацию, пишет колумнист британского портала... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T03:24

2024-10-23T03:24

2024-10-23T07:01

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Россия сыграла ведущую роль в развитии БРИКС и поставила перед объединением новую стратегическую цель – дедолларизацию, пишет колумнист британского портала UnHerd Томас Фази."Санкции против России и замораживание ее активов западными державами подчеркнули необходимость финансовой независимости, что сделало программу дедолларизации не только желательной, но и необходимой. Объем торговли в валютах стран-членов уже превысил объем долларовых операций. Теперь Россия поставила перед блоком новую стратегическую цель: дедолларизацию," — пишет Фази.Он отметил, что совокупный ВВП стран БРИКС, с поправкой на паритет покупательной способности, уже превысил долю G7 в мировой экономике, составив 35,6% против чуть более 30%. По мнению Фази, всё указывает на необходимость создания реальной альтернативы финансово-денежной инфраструктуре Запада, а на саммите объединения в Казани могут представить собственную валютную экосистему, так называемую валюту БРИКС, которая поможет странам-участницам обезопасить себя от западных санкций.Автор материала резюмировал: саммит БРИКС в Казани становится поворотным моментом для глобальной геополитики и экономики.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Москва организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240717/dedollarizatsiya-1960151687.html

https://ria.ru/20241023/gosduma-1979452803.html

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