https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани

Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани - РИА Новости, 23.10.2024

Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани

На будущей неделе в Казани пройдет XVI саммит БРИКС. Встреча глав государств станет подведением итогов председательства России в организации в текущем году. Что РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:44

2024-10-23T12:44

2024-10-23T12:44

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. На будущей неделе в Казани пройдет XVI саммит БРИКС. Встреча глав государств станет подведением итогов председательства России в организации в текущем году. Что такое БРИКС, об истории и целях создания группы — читайте в справке РИА Новости.Что такое БРИКСМежгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР получило свое имя от первых букв названий стран на английском языке (BRICS: Brazil, Russia, India, China, South Africa).Впервые аббревиатуру ввел в употребление в 2001-м (за пять лет до оформления организации) руководитель отдела глобальных экономических исследований американской финансово-инвестиционной компании Goldman Sachs Джим О'Нилл. Так он обозначил блок четырех экономик мира с наиболее быстро растущими объемами ВВП: Бразилии, России, Индии и Китая.Южно-Африканская Республика (ЮАР) присоединилась к группе в 2011-м, в связи с чем название расширилось до привычного.Общая численность населения государств БРИКС составляет около 3,24 миллиарда человек, это более 40 процентов всех жителей планеты. Ожидается, что к 2026-му население стран-членов БРИКС вырастет на 625 миллионов, в первую очередь, за счет Китая и Индии.По международным оценкам, к 2030-му или даже раньше БРИКС будет создавать более 50 процентов глобального ВВП.Какие страны входятБРИКС дважды расширялся. После присоединения ЮАР в 2011-м блок наращивал влияние, заинтересованность во вступлении в него высказывали и другие страны.Заявки некоторых из них были рассмотрены к началу 2024 года. С января этого года, помимо привычной "пятерки", в организацию входят также Египет, Объединенные Арабские эмираты, Иран и Эфиопия.Кроме того, было одобрено вступление в БРИКС Саудовской Аравии. Но она формально к союзу пока не присоединилась – статус обещают прояснить на саммите в Казани.Аргентина также намеревалась вступить в БРИКС, но с приходом к власти президента Хавьера Милея отказалась от этой идеи под предлогом отсутствия средств для "членских взносов".Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, в ближайшее время расширение не планируется. "Решено взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза, — заявил глава внешнеполитического ведомства. — Параллельно готовятся категории стран-партнеров: "ступени" перед полным членством. Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников".Среди единомышленников, в частности, входящая в НАТО Турция, интересующаяся БРИКС, а также Сербия, где на фоне проблем со вступлением в Евросоюз также говорят о стремлении попасть в БРИКС.История созданияВзаимодействие в рамках объединения началось в сентябре 2006-го: по инициативе президента России Владимира Путина на полях сессии Генассамблеи ООН прошли первые переговоры глав МИД в этом четырехстороннем формате. Встречи стали ежегодными, в 2007-м и в 2008-м. После третьих переговоров министров иностранных дел, лидеры государств договорились о проведении первого саммита.Он прошел по инициативе российской стороны 16 июня 2009-го в Екатеринбурге. Во встрече приняли участие президент России Дмитрий Медведев, президент Бразилии Луис Лула да Силва, премьер-министр Индии Манмохан Сингх, председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. По итогам встречи они приняли совместное заявление и договорились о том, что взаимодействие будет идти не только по линии внешнеполитических ведомств, но и на уровнях министерств финансов и руководителей центральных банков четырех государств.Второй саммит лидеров прошел в Бразилии в 2010-м. После него заинтересованность выразила ЮАР. В конце года она получила приглашение.Третий саммит прошел в КНР, уже с участием южноафриканской стороны. Последующие встречи на высшем уровне проходили почти ежегодно.В 2023-м приняли решение расширить организацию за счет подавших заявки государств. Аббревиатуру же было решено не менять.Цели и задачиЦели деятельности объединения обозначены еще в совместном заявлении лидеров "четверки": развитие "последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества".Хотя за рубежом иногда пытаются искусственно противопоставить БРИКС, например, Североатлантическому альянсу (НАТО), в объединении всегда отмечали: его действия не направлены против кого-либо. У БРИКС нет общих вооруженных сил.Взаимодействие идет в первую очередь по экономическому направлению, в энергетике, в сфере продовольствия, а также в сфере безопасности (противостояние киберугрозам, наркотрафику).Рост конфронтации с Западом привел к тому, что цели БРИКС претерпели определенные изменения. Теперь задача блока — объединение единомышленников, придерживающихся собственного, суверенного пути развития, без навязываемых извне стандартов. И создать многополярный порядок."Страны так называемого золотого миллиарда делают все, чтобы сохранить прежний однополярный мир, — отмечал Владимир Путин. — Они пытаются подменить систему международного права собственным так называемым порядком, основанным на правилах, которых никто не видел, правилах, используемых, надо сказать, в корыстных целях и меняющихся в угоду текущей политической конъюнктуре – когда угодно и как угодно в соответствии с интересами отдельных стран".Принципы БРИКС иные: здесь нет "ведущих" и "ведомых". Президент России и его коллеги не отказываются и от тезиса о "ненаправленности" БРИКС против кого-либо. Объединение готово работать с другими международными структурами.Структура БРИКСОбъединение не имеет штаб-квартиры или устава. Но есть неформальные правила. Ежегодно председателем объединения назначают одну страну, которая модерирует работу и организует саммит. При этом должности вроде генерального секретаря, как в НАТО, тоже нет.Роль уставных документов играют протоколы и решения саммитов, в которых прописаны конкретные шаги по интеграции.Например, важным этапом в развитии экономических связей внутри БРИКС стал запуск в 2015-м Нового банка развития (НБР) и Пула условных валютных резервов, призванных способствовать повышению стабильности и устойчивости мировой финансовой системы.Работа в финансовой сфере после обострения отношений с Западом уже дала свои плоды. Наблюдается уверенный уход от доллара во взаиморасчетах."Мы с нашими партнерами по БРИКС используем национальные валюты, это уже примерно 65 процентов (транзакций), это естественный процесс", — отмечал в сентябре Путин.НБР помогает отвечать на общие вызовы. В разгар пандемии коронавируса весной 2020-го, например, он запустил программу поддержки объемом 10 миллиардов долларов.Помимо формата БРИКС, существует еще несколько. БРИКС+, в частности, подразумевает взаимодействие с государствами, не входящими в объединение. БРИКС аутрич (BRICS Outreach) — сотрудничество с государствами, находящимися в непосредственной близости к членам объединения. Оба формата работают и в связке, когда проходят заседания БРИКС плюс/аутрич.Саммит БРИКС-2024 в КазаниВстреча на высшем уровне, которая пройдет 22-24 октября, является ключевым событием председательства России в БРИКС в 2024-м.Место выбрано неслучайно. "Казань провела ряд крупных международных мероприятий, спортивных и политических, — объяснял Путин. — Естественным образом становится центром притяжения".На полях саммита состоятся и заседания БРИКС плюс/аутрич. "Такой формат общения очень важен, — заявлял российский лидер. — Он предоставляет хорошую возможность для предметного обсуждения актуальных вопросов взаимовыгодного сотрудничества с теми странами, которые в значительной степени разделяют подходы "пятёрки", то есть с нашими единомышленниками".Россия не только подведет итоги председательства в организации, но и использует площадку для углубления двусторонних контактов.В частности, ожидается встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. А с Ираном Россия намерена подписать "историческое" соглашение о стратегическом партнерстве.Кроме того, на саммите непосредственно обсудят критерии для потенциальных будущих членов объединения.

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