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В Армении ратифицировали положения о делимитации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 23.10.2024
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09:13 23.10.2024 (обновлено: 10:19 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/armeniya-1979477875.html
В Армении ратифицировали положения о делимитации границы с Азербайджаном
В Армении ратифицировали положения о делимитации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 23.10.2024
В Армении ратифицировали положения о делимитации границы с Азербайджаном
Национальное собрание Армении на заседании в среду ратифицировало положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном, заявил... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T09:13
2024-10-23T10:19
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ЕРЕВАН, 23 окт — РИА Новости. Национальное собрание Армении на заседании в среду ратифицировало положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном, заявил спикер парламента Ален Симонян."За ратификацию положения о совместной деятельности комиссии (Армении) по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и комиссии (Азербайджана) по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения проголосовали 67 депутатов. Решение принято", — заявил Симонян.В голосовании участвовали только депутаты от правящей партии "Гражданский договор", оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" его бойкотировали.Пятого сентября правительство Армении одобрило ратификацию подписанного 30 августа положения о совместной деятельности армянской и азербайджанской комиссий по делимитации границы между двумя странами. Документ был направлен в Конституционный суд для установления соответствия его пунктов конституции Армении с последующей передачей в парламент на ратификацию. Конституционный суд 26 сентября счел конституционными закрепленные в положении обязательства.Положение предусматривает организацию работы по делимитации, принятие соответствующих указаний и документов, создание протокола — описания участков государственной границы, составление карты соответствующего масштаба, деятельность экспертных групп, разработку. В процессе делимитации планируется использовать соответствующие картографические документы, нормативно-правовые и другие юридически обоснованные документы, что создает возможность закрепить международно-правовой статус государственной границы Армении на двустороннем уровне, отмечается в постановлении.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20241004/armeniya-1976461031.html
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в мире, азербайджан, армения
В мире, Азербайджан, Армения
В Армении ратифицировали положения о делимитации границы с Азербайджаном

Парламент Армении ратифицировал положения о делимитации границы с Азербайджаном

© Фото : страница Никола Пашиняна в соцсетиПервый пограничный столб, установленный в рамках процесса делимитации на границе Армении и Азербайджана
Первый пограничный столб, установленный в рамках процесса делимитации на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : страница Никола Пашиняна в соцсети
Первый пограничный столб, установленный в рамках процесса делимитации на границе Армении и Азербайджана
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ЕРЕВАН, 23 окт — РИА Новости. Национальное собрание Армении на заседании в среду ратифицировало положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном, заявил спикер парламента Ален Симонян.
"За ратификацию положения о совместной деятельности комиссии (Армении) по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и комиссии (Азербайджана) по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения проголосовали 67 депутатов. Решение принято", — заявил Симонян.
МИД Армении - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Ереван хочет выяснить, готовит ли Баку агрессию против Армении
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В голосовании участвовали только депутаты от правящей партии "Гражданский договор", оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" его бойкотировали.
Пятого сентября правительство Армении одобрило ратификацию подписанного 30 августа положения о совместной деятельности армянской и азербайджанской комиссий по делимитации границы между двумя странами. Документ был направлен в Конституционный суд для установления соответствия его пунктов конституции Армении с последующей передачей в парламент на ратификацию. Конституционный суд 26 сентября счел конституционными закрепленные в положении обязательства.
Положение предусматривает организацию работы по делимитации, принятие соответствующих указаний и документов, создание протокола — описания участков государственной границы, составление карты соответствующего масштаба, деятельность экспертных групп, разработку. В процессе делимитации планируется использовать соответствующие картографические документы, нормативно-правовые и другие юридически обоснованные документы, что создает возможность закрепить международно-правовой статус государственной границы Армении на двустороннем уровне, отмечается в постановлении.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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22 октября, 19:12
 
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