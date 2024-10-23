https://ria.ru/20241023/armeniya-1979477875.html

В Армении ратифицировали положения о делимитации границы с Азербайджаном

В Армении ратифицировали положения о делимитации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 23.10.2024

В Армении ратифицировали положения о делимитации границы с Азербайджаном

Национальное собрание Армении на заседании в среду ратифицировало положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном, заявил... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T09:13

2024-10-23T09:13

2024-10-23T10:19

в мире

азербайджан

армения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941783622_0:386:960:926_1920x0_80_0_0_21ac3d08cd135626bbe5c4fdd33e8d46.jpg

ЕРЕВАН, 23 окт — РИА Новости. Национальное собрание Армении на заседании в среду ратифицировало положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном, заявил спикер парламента Ален Симонян."За ратификацию положения о совместной деятельности комиссии (Армении) по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и комиссии (Азербайджана) по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения проголосовали 67 депутатов. Решение принято", — заявил Симонян.В голосовании участвовали только депутаты от правящей партии "Гражданский договор", оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" его бойкотировали.Пятого сентября правительство Армении одобрило ратификацию подписанного 30 августа положения о совместной деятельности армянской и азербайджанской комиссий по делимитации границы между двумя странами. Документ был направлен в Конституционный суд для установления соответствия его пунктов конституции Армении с последующей передачей в парламент на ратификацию. Конституционный суд 26 сентября счел конституционными закрепленные в положении обязательства.Положение предусматривает организацию работы по делимитации, принятие соответствующих указаний и документов, создание протокола — описания участков государственной границы, составление карты соответствующего масштаба, деятельность экспертных групп, разработку. В процессе делимитации планируется использовать соответствующие картографические документы, нормативно-правовые и другие юридически обоснованные документы, что создает возможность закрепить международно-правовой статус государственной границы Армении на двустороннем уровне, отмечается в постановлении.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20241004/armeniya-1976461031.html

https://ria.ru/20241022/armeniya-1979410703.html

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, азербайджан, армения