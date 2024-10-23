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Суд арестовал обвиняемого по делу о поджоге хостела в Тверской области
Суд арестовал обвиняемого по делу о поджоге хостела в Тверской области - РИА Новости, 23.10.2024
Суд арестовал обвиняемого по делу о поджоге хостела в Тверской области
Суд в Тверской области заключил под стражу гражданина Казахстана, обвиняемого по делу о поджоге хостела, сообщили региональное следственное управление СК РФ и... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T20:31
2024-10-23T20:31
2024-10-23T20:31
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РЯЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Суд в Тверской области заключил под стражу гражданина Казахстана, обвиняемого по делу о поджоге хостела, сообщили региональное следственное управление СК РФ и прокуратура региона. Как сообщала ранее представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудники полиции Тверской области задержали в Москве подозреваемого в поджоге хостела. Предварительно установлено, что мужчина разлил горючую жидкость в коридоре на втором этаже здания, в котором временно проживал. Когда его попытались остановить, он ее поджег и скрылся. Как уточнили РИА Новости в УМВД по Тверской области, инцидент произошел 20 октября в поселке Новозавидовский. По данным регионального СУСК, возбуждены дела об умышленном уничтожение или повреждении имущества и покушении на убийство, которые объединены в одно производство. "Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта, обвиняемого в покушении на убийство и в умышленном уничтожении чужого имущества, меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале регионального СУСК РФ. Как уточнила прокуратура региона, суд арестовал гражданина Республики Казахстан.
https://ria.ru/20241023/podzhog-1979528430.html
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происшествия, россия, казахстан, москва, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Казахстан, Москва, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал обвиняемого по делу о поджоге хостела в Тверской области
СК РФ: суд арестовал обвиняемого по делу о поджоге хостела в Тверской области