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У адвокатов Арашукова прошли обыски по делу о взятке в колонии - РИА Новости, 23.10.2024
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13:42 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/arashukov-1979547770.html
У адвокатов Арашукова прошли обыски по делу о взятке в колонии
У адвокатов Арашукова прошли обыски по делу о взятке в колонии - РИА Новости, 23.10.2024
У адвокатов Арашукова прошли обыски по делу о взятке в колонии
У адвокатов Рауфа Арашукова из Оренбурга прошли обыски, в отношении них ведется проверка в рамках дела о взятке сотруднику колонии, сообщила РИА Новости его... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:42
2024-10-23T13:42
происшествия
оренбург
соль-илецк
оренбургская область
рауф арашуков
анна ставицкая
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. У адвокатов Рауфа Арашукова из Оренбурга прошли обыски, в отношении них ведется проверка в рамках дела о взятке сотруднику колонии, сообщила РИА Новости его защитник Анна Ставицкая после заседания в Верховном суде, который рассматривал жалобу на приговор экс-сенатору. Во вторник СК и ФСБ сообщили, что Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в "Черном дельфине" в Соль-Илецке Оренбургской области, через адвоката передал три миллиона рублей сотруднику колонии, чтобы получать больше телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможность выбрать сокамерника. Возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу. "Арашуков расценивает новое дело как провокацию, которая была сделана специально накануне заседания с целью оказания давления на суд. В отношении адвокатов из Оренбурга идёт проверка, у них проводились обыски, родственников адвокатов вызывали на допросы", - сказала собеседница агентства. Мосгорсуд в декабре 2022 года приговорил к пожизненному заключению отца и сына Арашуковых по обвинению в организации двух убийств, организации и участии в преступном сообществе, Рауля Арашукова – также в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей. Четверо остальных фигурантов получили сроки от 5 до 22 лет. Апелляционная жалоба на приговор была отклонена в сентябре 2023 года. Верховный суд продолжит рассмотрение кассационной жалобы 28 октября. Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали в зале заседаний Совета Федерации в 2019 году. В рамках следствия были арестованы более 90 автомобилей, принадлежащих его семье, изъяли в казну активы на 1,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20241022/zaderzhanie-1979354304.html
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происшествия, оренбург, соль-илецк, оренбургская область, рауф арашуков, анна ставицкая, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд, дело клана арашуковых
Происшествия, Оренбург, Соль-Илецк, Оренбургская область, Рауф Арашуков, Анна Ставицкая, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московский городской суд, Дело клана Арашуковых
У адвокатов Арашукова прошли обыски по делу о взятке в колонии

У адвокатов экс-сенатора Арашукова прошли обыски по делу о взятке в колонии

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкЭкс-сенатор Рауф Арашуков в исправительной колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области
Экс-сенатор Рауф Арашуков в исправительной колонии Черный дельфин в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / ФСБ России
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Экс-сенатор Рауф Арашуков в исправительной колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. У адвокатов Рауфа Арашукова из Оренбурга прошли обыски, в отношении них ведется проверка в рамках дела о взятке сотруднику колонии, сообщила РИА Новости его защитник Анна Ставицкая после заседания в Верховном суде, который рассматривал жалобу на приговор экс-сенатору.
Во вторник СК и ФСБ сообщили, что Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в "Черном дельфине" в Соль-Илецке Оренбургской области, через адвоката передал три миллиона рублей сотруднику колонии, чтобы получать больше телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможность выбрать сокамерника. Возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу.
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"Арашуков расценивает новое дело как провокацию, которая была сделана специально накануне заседания с целью оказания давления на суд. В отношении адвокатов из Оренбурга идёт проверка, у них проводились обыски, родственников адвокатов вызывали на допросы", - сказала собеседница агентства.
Мосгорсуд в декабре 2022 года приговорил к пожизненному заключению отца и сына Арашуковых по обвинению в организации двух убийств, организации и участии в преступном сообществе, Рауля Арашукова – также в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей. Четверо остальных фигурантов получили сроки от 5 до 22 лет. Апелляционная жалоба на приговор была отклонена в сентябре 2023 года.
Верховный суд продолжит рассмотрение кассационной жалобы 28 октября.
Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали в зале заседаний Совета Федерации в 2019 году. В рамках следствия были арестованы более 90 автомобилей, принадлежащих его семье, изъяли в казну активы на 1,5 миллиарда рублей.
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ПроисшествияОренбургСоль-ИлецкОренбургская областьРауф АрашуковАнна СтавицкаяСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московский городской судДело клана Арашуковых
 
 
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