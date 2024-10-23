https://ria.ru/20241023/aktivy-1979610331.html

МИД предупредил Запад об ответе на использование российских активов

МИД предупредил Запад об ответе на использование российских активов - РИА Новости, 23.10.2024

МИД предупредил Запад об ответе на использование российских активов

Западные попытки тем или иным способом отнять для финансирования киевского режима российские средства встретят реакцию России, ответ будет для Запада очень... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:49

2024-10-23T16:49

2024-10-23T16:49

россия

киев

украина

мария захарова

сергей лавров

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Западные попытки тем или иным способом отнять для финансирования киевского режима российские средства встретят реакцию России, ответ будет для Запада очень болезненным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне информации о подготовке Западом кредита с погашением доходами от замороженных российских активов. Ранее издание Nikkei, сославшись на проект заявления G7, сообщила, что страны "семерки" планируют не размораживать российские активы даже после окончания конфликта на Украине. По данным издания, в проекте документа также содержится гарантия выплаты Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов РФ. "Никакие незаконные ухищрения, никакие манипуляции, никакие попытки как-то там все это осмыслить, переосмыслить или узаконить, направленные на отъем российских средств, не останутся без нашей реакции, как вы знаете. Заставить нашу страну платить за устроенное Западом кровавое свинство на Украине у них не получится... Любые покушения на российскую собственность повлекут ответ, причем очень для них болезненный, они это знают", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных российских активов. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС, его в данный момент блокирует Венгрия. Постоянные представители стран Евросоюза 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву. При этом западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку российских активов бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу. В июле 2024 года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что ЕК в срочном порядке готовит предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года.

https://ria.ru/20241015/ekspert-1978180820.html

https://ria.ru/20241022/aktivy-1979321473.html

https://ria.ru/20241022/aktivy-1979393695.html

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россия, киев, украина, мария захарова, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, g7, в мире