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В Африканском СМБ высказались об инициативах России по развитию континента - РИА Новости, 23.10.2024
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19:24 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/afrika-1979662750.html
В Африканском СМБ высказались об инициативах России по развитию континента
В Африканском СМБ высказались об инициативах России по развитию континента - РИА Новости, 23.10.2024
В Африканском СМБ высказались об инициативах России по развитию континента
Африка приветствует все инициативы со стороны России, которые нацелены на развитие континента, заявил РИА Новости председатель Африканского Совета мира и... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:24
2024-10-23T19:24
в мире
россия
африка
иран
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
союзмолоко
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СИРИУС, 23 окт – РИА Новости. Африка приветствует все инициативы со стороны России, которые нацелены на развитие континента, заявил РИА Новости председатель Африканского Совета мира и безопасности Ролл Стефан Нгомат во время своего визита конгресса ASIAEXPO-2024. "Мы поощряем участие России в развитии Африки, и все инициативы, исходящие от России, чтобы помочь Африке развиваться, мы более чем приветствуем, и мы более чем рады им", - сообщил он. Председатель африканского СМБ заявил, что строить сотрудничество нужно на взаимовыгодной основе. Он также обратился с призывом ко всем российским компаниям, заявив, что для всех, кто готов инвестировать в континент двери будут открыты и с ними всегда готовы сотрудничать. Африканский союз мира и безопасности (СМБ) - это панафриканская организация, декларирующая своими целями укрепление мира, безопасности и стабильности в регионе, содействие интеграции и развития континента при участии гражданского общества. Второй международный сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO-2024 открылся на площадке научно-технологического университета "Сириус". В мероприятии принимают участие представители власти из Африки, Ирана, Иордании и России, а также отраслевые эксперты. Международный конгресс ASIAEXPO проводится при поддержке Минсельхоза РФ, национального Союза птицеводов, Союзмолоко, национального Союза свиноводов. В прошлом году мероприятие собрало около 6 тысяч человек, общая сумма контрактов, которые были подписаны в рамках конгресса, составила почти 3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240923/sotrudnichestvo-1974269981.html
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в мире, россия, африка, иран, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), союзмолоко
В мире, Россия, Африка, Иран, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Союзмолоко
В Африканском СМБ высказались об инициативах России по развитию континента

Председатель СМБ: Африка приветствует все инициативы РФ по развитию континента

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкASIAEXPO в научно-технологическом университете "Сириус"
ASIAEXPO в научно-технологическом университете Сириус - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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ASIAEXPO в научно-технологическом университете "Сириус". Архивное фото
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СИРИУС, 23 окт – РИА Новости. Африка приветствует все инициативы со стороны России, которые нацелены на развитие континента, заявил РИА Новости председатель Африканского Совета мира и безопасности Ролл Стефан Нгомат во время своего визита конгресса ASIAEXPO-2024.
"Мы поощряем участие России в развитии Африки, и все инициативы, исходящие от России, чтобы помочь Африке развиваться, мы более чем приветствуем, и мы более чем рады им", - сообщил он.
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Председатель африканского СМБ заявил, что строить сотрудничество нужно на взаимовыгодной основе. Он также обратился с призывом ко всем российским компаниям, заявив, что для всех, кто готов инвестировать в континент двери будут открыты и с ними всегда готовы сотрудничать.
Африканский союз мира и безопасности (СМБ) - это панафриканская организация, декларирующая своими целями укрепление мира, безопасности и стабильности в регионе, содействие интеграции и развития континента при участии гражданского общества.
Второй международный сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO-2024 открылся на площадке научно-технологического университета "Сириус". В мероприятии принимают участие представители власти из Африки, Ирана, Иордании и России, а также отраслевые эксперты.
Международный конгресс ASIAEXPO проводится при поддержке Минсельхоза РФ, национального Союза птицеводов, Союзмолоко, национального Союза свиноводов. В прошлом году мероприятие собрало около 6 тысяч человек, общая сумма контрактов, которые были подписаны в рамках конгресса, составила почти 3 миллиарда рублей.
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В миреРоссияАфрикаИранМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Союзмолоко
 
 
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