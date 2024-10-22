https://ria.ru/20241022/zakon-1979285396.html

Комитет Совфеда поддержал закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов

Комитет Совфеда поддержал закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов - РИА Новости, 22.10.2024

Комитет Совфеда поддержал закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов

Комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал и рекомендовал к одобрению закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов, передаёт... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:16

2024-10-22T12:16

2024-10-22T12:16

общество

россия

андрей клишас

ирина рукавишникова

виктор водолацкий

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал и рекомендовал к одобрению закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов, передаёт корреспондент РИА Новости. Документ внесли в Госдуму в ноябре прошлого года. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова, Юрий Валяев и депутат Виктор Водолацкий. Закон направлен на совершенствование миграционного законодательства для исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ, говорится в сопроводительных материалах. В соответствии с законом, разрешение на временное проживание в упрощенном порядке может получить иностранец, который не менее трех лет состоит в браке с гражданином России, постоянно проживающим в стране или имеющий общего ребенка - гражданина России, другой родитель которого также имеет российское гражданство. Причем факт совместного проживания заявителя с отцом или матерью такого ребенка в течение как минимум трех лет должен подтвердить суд.

https://ria.ru/20240926/volodin-1974905415.html

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общество, россия, андрей клишас, ирина рукавишникова , виктор водолацкий, совет федерации рф