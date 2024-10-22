Комитет Совфеда поддержал закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов
В СФ рекомендовали к одобрению закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал и рекомендовал к одобрению закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов, передаёт корреспондент РИА Новости.
Документ внесли в Госдуму в ноябре прошлого года. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова, Юрий Валяев и депутат Виктор Водолацкий.
Закон направлен на совершенствование миграционного законодательства для исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ, говорится в сопроводительных материалах.
В соответствии с законом, разрешение на временное проживание в упрощенном порядке может получить иностранец, который не менее трех лет состоит в браке с гражданином России, постоянно проживающим в стране или имеющий общего ребенка - гражданина России, другой родитель которого также имеет российское гражданство. Причем факт совместного проживания заявителя с отцом или матерью такого ребенка в течение как минимум трех лет должен подтвердить суд.
Фиктивный брак станет бесполезным для получения РВП, заявил Володин
26 сентября, 16:59