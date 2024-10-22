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Комитет Совфеда поддержал закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов - РИА Новости, 22.10.2024
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12:16 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/zakon-1979285396.html
Комитет Совфеда поддержал закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов
Комитет Совфеда поддержал закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов - РИА Новости, 22.10.2024
Комитет Совфеда поддержал закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов
Комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал и рекомендовал к одобрению закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов, передаёт... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:16
2024-10-22T12:16
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал и рекомендовал к одобрению закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов, передаёт корреспондент РИА Новости. Документ внесли в Госдуму в ноябре прошлого года. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова, Юрий Валяев и депутат Виктор Водолацкий. Закон направлен на совершенствование миграционного законодательства для исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ, говорится в сопроводительных материалах. В соответствии с законом, разрешение на временное проживание в упрощенном порядке может получить иностранец, который не менее трех лет состоит в браке с гражданином России, постоянно проживающим в стране или имеющий общего ребенка - гражданина России, другой родитель которого также имеет российское гражданство. Причем факт совместного проживания заявителя с отцом или матерью такого ребенка в течение как минимум трех лет должен подтвердить суд.
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общество, россия, андрей клишас, ирина рукавишникова , виктор водолацкий, совет федерации рф
Общество, Россия, Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова , Виктор Водолацкий, Совет Федерации РФ
Комитет Совфеда поддержал закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов

В СФ рекомендовали к одобрению закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал и рекомендовал к одобрению закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов, передаёт корреспондент РИА Новости.
Документ внесли в Госдуму в ноябре прошлого года. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова, Юрий Валяев и депутат Виктор Водолацкий.
Закон направлен на совершенствование миграционного законодательства для исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ, говорится в сопроводительных материалах.
В соответствии с законом, разрешение на временное проживание в упрощенном порядке может получить иностранец, который не менее трех лет состоит в браке с гражданином России, постоянно проживающим в стране или имеющий общего ребенка - гражданина России, другой родитель которого также имеет российское гражданство. Причем факт совместного проживания заявителя с отцом или матерью такого ребенка в течение как минимум трех лет должен подтвердить суд.
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ОбществоРоссияАндрей КлишасИрина РукавишниковаВиктор ВодолацкийСовет Федерации РФ
 
 
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