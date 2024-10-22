https://ria.ru/20241022/wildberries--1979344345.html

Wildberries выходит на рынок Грузии с 22 октября

Wildberries выходит на рынок Грузии с 22 октября - РИА Новости, 22.10.2024

Wildberries выходит на рынок Грузии с 22 октября

Продажи и доставка товаров через Wildberries запускаются в Грузии с 22 октября, их будет осуществлять по франшизе грузинская компания-партнер, говорится в... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:32

2024-10-22T15:32

2024-10-22T15:32

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грузия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Продажи и доставка товаров через Wildberries запускаются в Грузии с 22 октября, их будет осуществлять по франшизе грузинская компания-партнер, говорится в сообщении пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ. "22 октября в Грузии запускаются продажи и доставка товаров через маркетплейс Wildberries. Продажи будут осуществляться по франшизе грузинской компанией-партнером. Потребители получат доступ к широкому ассортименту товаров, который насчитывает более 8 миллионов наименований в самых различных категориях, начиная от одежды, товаров для красоты и здоровья и бытовой техники до товаров для ремонта, сада и дачи", - сказано в сообщении. В компании уточнили, что на первом этапе доставка будет осуществляться в пункт выдачи заказов под брендом Wildberries в Тбилиси, ее сроки составят около 7 дней. "Франчайзи планирует расширить логистическую инфраструктуру в регионе, чтобы жители крупных городов имели возможность делать заказы и получать товары в кратчайшие сроки", - добавили в пресс-службе. В апреле 2023 года основательница компании Татьяна Ким рассказывала журналистам, что компания может выйти на рынки ряда стран, среди которых - Азербайджан, Грузия, Таджикистан.

https://ria.ru/20241011/wildberries-1977635348.html

https://ria.ru/20241007/xcite-1976666603.html

тбилиси

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тбилиси, азербайджан, грузия, wildberries, в мире