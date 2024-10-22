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Wildberries выходит на рынок Грузии с 22 октября - РИА Новости, 22.10.2024
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15:32 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/wildberries--1979344345.html
Wildberries выходит на рынок Грузии с 22 октября
Wildberries выходит на рынок Грузии с 22 октября - РИА Новости, 22.10.2024
Wildberries выходит на рынок Грузии с 22 октября
Продажи и доставка товаров через Wildberries запускаются в Грузии с 22 октября, их будет осуществлять по франшизе грузинская компания-партнер, говорится в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:32
2024-10-22T15:32
тбилиси
азербайджан
грузия
wildberries
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Продажи и доставка товаров через Wildberries запускаются в Грузии с 22 октября, их будет осуществлять по франшизе грузинская компания-партнер, говорится в сообщении пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ. "22 октября в Грузии запускаются продажи и доставка товаров через маркетплейс Wildberries. Продажи будут осуществляться по франшизе грузинской компанией-партнером. Потребители получат доступ к широкому ассортименту товаров, который насчитывает более 8 миллионов наименований в самых различных категориях, начиная от одежды, товаров для красоты и здоровья и бытовой техники до товаров для ремонта, сада и дачи", - сказано в сообщении. В компании уточнили, что на первом этапе доставка будет осуществляться в пункт выдачи заказов под брендом Wildberries в Тбилиси, ее сроки составят около 7 дней. "Франчайзи планирует расширить логистическую инфраструктуру в регионе, чтобы жители крупных городов имели возможность делать заказы и получать товары в кратчайшие сроки", - добавили в пресс-службе. В апреле 2023 года основательница компании Татьяна Ким рассказывала журналистам, что компания может выйти на рынки ряда стран, среди которых - Азербайджан, Грузия, Таджикистан.
https://ria.ru/20241011/wildberries-1977635348.html
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тбилиси, азербайджан, грузия, wildberries, в мире
Тбилиси, Азербайджан, Грузия, Wildberries, В мире
Wildberries выходит на рынок Грузии с 22 октября

Продажи и доставка товаров через Wildberries запускаются в Грузии с 22 октября

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов Wildberries
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Пункт выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Продажи и доставка товаров через Wildberries запускаются в Грузии с 22 октября, их будет осуществлять по франшизе грузинская компания-партнер, говорится в сообщении пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ.
"22 октября в Грузии запускаются продажи и доставка товаров через маркетплейс Wildberries. Продажи будут осуществляться по франшизе грузинской компанией-партнером. Потребители получат доступ к широкому ассортименту товаров, который насчитывает более 8 миллионов наименований в самых различных категориях, начиная от одежды, товаров для красоты и здоровья и бытовой техники до товаров для ремонта, сада и дачи", - сказано в сообщении.
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В компании уточнили, что на первом этапе доставка будет осуществляться в пункт выдачи заказов под брендом Wildberries в Тбилиси, ее сроки составят около 7 дней.
"Франчайзи планирует расширить логистическую инфраструктуру в регионе, чтобы жители крупных городов имели возможность делать заказы и получать товары в кратчайшие сроки", - добавили в пресс-службе.
В апреле 2023 года основательница компании Татьяна Ким рассказывала журналистам, что компания может выйти на рынки ряда стран, среди которых - Азербайджан, Грузия, Таджикистан.
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