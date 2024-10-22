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Генпрокурор назвал цель иностранных журналистов в Курской области - РИА Новости, 22.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:25 22.10.2024 (обновлено: 17:30 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/vsu-1979383986.html
Генпрокурор назвал цель иностранных журналистов в Курской области
Генпрокурор назвал цель иностранных журналистов в Курской области - РИА Новости, 22.10.2024
Генпрокурор назвал цель иностранных журналистов в Курской области
Целью иностранных журналистов, незаконно перешедших границу России в Курской области во время вторжения ВСУ и нацбатальонов Украины, была героизация украинских... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:25
2024-10-22T17:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
украина
игорь краснов
вооруженные силы украины
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Целью иностранных журналистов, незаконно перешедших границу России в Курской области во время вторжения ВСУ и нацбатальонов Украины, была героизация украинских военных, которые расстреливали мирное население и грабили дома, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на полях первого саммита глав прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро. Отвечая на вопросы российских СМИ, Краснов напомнил, что в настоящее время правоохранительные органы расследуют несколько уголовных дел в отношении иностранных журналистов по факту незаконного пересечения ими госграницы России в ходе вторжения украинских формирований на территорию Курской области. "Их целями являлись съемка и размещение в иностранных СМИ репортажей, оправдывающих и даже героизирующих действия украинских военных по нападению на территорию нашей страны. Кто не знает, сообщаю – вторжение сопровождалось расстрелами мирного населения, разграблением домов, социальных и торговых объектов, другими актами насилия и варварского поведения", - сказал Краснов.
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в мире, россия, курская область, украина, игорь краснов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Украина, Игорь Краснов, Вооруженные силы Украины
Генпрокурор назвал цель иностранных журналистов в Курской области

Краснов: целью иностранных журналистов в Курской области была героизация ВСУ

© AP PhotoСолдат ВСУ на улице Суджи
Солдат ВСУ на улице Суджи - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo
Солдат ВСУ на улице Суджи
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Целью иностранных журналистов, незаконно перешедших границу России в Курской области во время вторжения ВСУ и нацбатальонов Украины, была героизация украинских военных, которые расстреливали мирное население и грабили дома, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на полях первого саммита глав прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро.
Отвечая на вопросы российских СМИ, Краснов напомнил, что в настоящее время правоохранительные органы расследуют несколько уголовных дел в отношении иностранных журналистов по факту незаконного пересечения ими госграницы России в ходе вторжения украинских формирований на территорию Курской области.
"Их целями являлись съемка и размещение в иностранных СМИ репортажей, оправдывающих и даже героизирующих действия украинских военных по нападению на территорию нашей страны. Кто не знает, сообщаю – вторжение сопровождалось расстрелами мирного населения, разграблением домов, социальных и торговых объектов, другими актами насилия и варварского поведения", - сказал Краснов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьУкраинаИгорь КрасновВооруженные силы Украины
 
 
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