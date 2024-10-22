https://ria.ru/20241022/vsu-1979383986.html

Генпрокурор назвал цель иностранных журналистов в Курской области

Генпрокурор назвал цель иностранных журналистов в Курской области - РИА Новости, 22.10.2024

Генпрокурор назвал цель иностранных журналистов в Курской области

Целью иностранных журналистов, незаконно перешедших границу России в Курской области во время вторжения ВСУ и нацбатальонов Украины, была героизация украинских... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:25

2024-10-22T17:25

2024-10-22T17:30

специальная военная операция на украине

в мире

россия

курская область

украина

игорь краснов

вооруженные силы украины

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Целью иностранных журналистов, незаконно перешедших границу России в Курской области во время вторжения ВСУ и нацбатальонов Украины, была героизация украинских военных, которые расстреливали мирное население и грабили дома, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на полях первого саммита глав прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро. Отвечая на вопросы российских СМИ, Краснов напомнил, что в настоящее время правоохранительные органы расследуют несколько уголовных дел в отношении иностранных журналистов по факту незаконного пересечения ими госграницы России в ходе вторжения украинских формирований на территорию Курской области. "Их целями являлись съемка и размещение в иностранных СМИ репортажей, оправдывающих и даже героизирующих действия украинских военных по нападению на территорию нашей страны. Кто не знает, сообщаю – вторжение сопровождалось расстрелами мирного населения, разграблением домов, социальных и торговых объектов, другими актами насилия и варварского поведения", - сказал Краснов.

https://ria.ru/20240826/bezhentsy-1968095254.html

россия

курская область

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, курская область, украина, игорь краснов, вооруженные силы украины