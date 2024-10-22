https://ria.ru/20241022/vsu-1979383986.html
Генпрокурор назвал цель иностранных журналистов в Курской области
Генпрокурор назвал цель иностранных журналистов в Курской области - РИА Новости, 22.10.2024
Генпрокурор назвал цель иностранных журналистов в Курской области
Целью иностранных журналистов, незаконно перешедших границу России в Курской области во время вторжения ВСУ и нацбатальонов Украины, была героизация украинских... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:25
2024-10-22T17:25
2024-10-22T17:30
специальная военная операция на украине
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курская область
украина
игорь краснов
вооруженные силы украины
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Целью иностранных журналистов, незаконно перешедших границу России в Курской области во время вторжения ВСУ и нацбатальонов Украины, была героизация украинских военных, которые расстреливали мирное население и грабили дома, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на полях первого саммита глав прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро. Отвечая на вопросы российских СМИ, Краснов напомнил, что в настоящее время правоохранительные органы расследуют несколько уголовных дел в отношении иностранных журналистов по факту незаконного пересечения ими госграницы России в ходе вторжения украинских формирований на территорию Курской области. "Их целями являлись съемка и размещение в иностранных СМИ репортажей, оправдывающих и даже героизирующих действия украинских военных по нападению на территорию нашей страны. Кто не знает, сообщаю – вторжение сопровождалось расстрелами мирного населения, разграблением домов, социальных и торговых объектов, другими актами насилия и варварского поведения", - сказал Краснов.
https://ria.ru/20240826/bezhentsy-1968095254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, курская область, украина, игорь краснов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Украина, Игорь Краснов, Вооруженные силы Украины
Генпрокурор назвал цель иностранных журналистов в Курской области
Краснов: целью иностранных журналистов в Курской области была героизация ВСУ
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Целью иностранных журналистов, незаконно перешедших границу России в Курской области во время вторжения ВСУ и нацбатальонов Украины, была героизация украинских военных, которые расстреливали мирное население и грабили дома, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на полях первого саммита глав прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро.
Отвечая на вопросы российских СМИ, Краснов напомнил, что в настоящее время правоохранительные органы расследуют несколько уголовных дел в отношении иностранных журналистов по факту незаконного пересечения ими госграницы России в ходе вторжения украинских формирований на территорию Курской области.
"Их целями являлись съемка и размещение в иностранных СМИ репортажей, оправдывающих и даже героизирующих действия украинских военных по нападению на территорию нашей страны. Кто не знает, сообщаю – вторжение сопровождалось расстрелами мирного населения, разграблением домов, социальных и торговых объектов, другими актами насилия и варварского поведения", - сказал Краснов.