https://ria.ru/20241022/vsu-1979238881.html

В ЛНР сообщили о потере украинскими военными стратегически важных высот

В ЛНР сообщили о потере украинскими военными стратегически важных высот - РИА Новости, 22.10.2024

В ЛНР сообщили о потере украинскими военными стратегически важных высот

ВСУ лишились стратегически важных высот у села Терны на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T08:26

2024-10-22T08:26

2024-10-22T08:26

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 22 окт – РИА Новости. ВСУ лишились стратегически важных высот у села Терны на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В результате продвижения наших войск были уничтожены опорные пункты противника восточнее населенного пункта Терны. Следует отметить, что эти позиции вооруженных формирований Украины были расположены на стратегических высотах и имели ключевое значение для украинских боевиков", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что попытки украинского командования вернуть утраченные позиции не привели к желаемому результату, более того, часть штурмовиков сбежала с поля боя.

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979158929.html

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность