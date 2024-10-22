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В ЛНР сообщили о потере украинскими военными стратегически важных высот - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:26 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/vsu-1979238881.html
В ЛНР сообщили о потере украинскими военными стратегически важных высот
В ЛНР сообщили о потере украинскими военными стратегически важных высот - РИА Новости, 22.10.2024
В ЛНР сообщили о потере украинскими военными стратегически важных высот
ВСУ лишились стратегически важных высот у села Терны на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T08:26
2024-10-22T08:26
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 22 окт – РИА Новости. ВСУ лишились стратегически важных высот у села Терны на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В результате продвижения наших войск были уничтожены опорные пункты противника восточнее населенного пункта Терны. Следует отметить, что эти позиции вооруженных формирований Украины были расположены на стратегических высотах и имели ключевое значение для украинских боевиков", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что попытки украинского командования вернуть утраченные позиции не привели к желаемому результату, более того, часть штурмовиков сбежала с поля боя.
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979158929.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ЛНР сообщили о потере украинскими военными стратегически важных высот

Марочко: ВСУ потеряли стратегически важные высоты у села Терны на севере ЛНР

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 окт – РИА Новости. ВСУ лишились стратегически важных высот у села Терны на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В результате продвижения наших войск были уничтожены опорные пункты противника восточнее населенного пункта Терны. Следует отметить, что эти позиции вооруженных формирований Украины были расположены на стратегических высотах и имели ключевое значение для украинских боевиков", - сообщил Марочко агентству.
Он добавил, что попытки украинского командования вернуть утраченные позиции не привели к желаемому результату, более того, часть штурмовиков сбежала с поля боя.
Украинские военнослужащие на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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