https://ria.ru/20241022/ukraina-1979431508.html

"Три-четыре месяца". На Западе раскрыли последний план США по Украине

"Три-четыре месяца". На Западе раскрыли последний план США по Украине - РИА Новости, 22.10.2024

"Три-четыре месяца". На Западе раскрыли последний план США по Украине

Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина продолжала боевые действия еще несколько месяцев до инаугурации нового президента, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T22:04

2024-10-22T22:04

2024-10-22T23:43

специальная военная операция на украине

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донбасс

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина продолжала боевые действия еще несколько месяцев до инаугурации нового президента, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."США делают все возможное, чтобы Украина продолжала бороться не только после выборов, но и после вступления в должность нового президента, поэтому они хотят, чтобы боевые действия продолжались еще три-четыре месяца", — отметил он.По словам эксперта, это главный приоритет сейчас, чтобы не допустить краха Украины при нынешнем президенте. При этом Меркурис добавил, что и ВСУ, и западные чиновники уже понимают, что киевский режим проиграл в конфликте.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979416055.html

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979393854.html

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в мире, украина, донбасс, сергей шойгу, вооруженные силы украины