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"Три-четыре месяца". На Западе раскрыли последний план США по Украине - РИА Новости, 22.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:04 22.10.2024 (обновлено: 23:43 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979431508.html
"Три-четыре месяца". На Западе раскрыли последний план США по Украине
"Три-четыре месяца". На Западе раскрыли последний план США по Украине - РИА Новости, 22.10.2024
"Три-четыре месяца". На Западе раскрыли последний план США по Украине
Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина продолжала боевые действия еще несколько месяцев до инаугурации нового президента, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T22:04
2024-10-22T23:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина продолжала боевые действия еще несколько месяцев до инаугурации нового президента, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."США делают все возможное, чтобы Украина продолжала бороться не только после выборов, но и после вступления в должность нового президента, поэтому они хотят, чтобы боевые действия продолжались еще три-четыре месяца", — отметил он.По словам эксперта, это главный приоритет сейчас, чтобы не допустить краха Украины при нынешнем президенте. При этом Меркурис добавил, что и ВСУ, и западные чиновники уже понимают, что киевский режим проиграл в конфликте.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979416055.html
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в мире, украина, донбасс, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Три-четыре месяца". На Западе раскрыли последний план США по Украине

Меркурис: США хотят, чтобы Украина продержалась еще три-четыре месяца

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк 72Б3М на огневой точке
Танк 72Б3М на огневой точке - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк 72Б3М на огневой точке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина продолжала боевые действия еще несколько месяцев до инаугурации нового президента, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"США делают все возможное, чтобы Украина продолжала бороться не только после выборов, но и после вступления в должность нового президента, поэтому они хотят, чтобы боевые действия продолжались еще три-четыре месяца", — отметил он.
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По словам эксперта, это главный приоритет сейчас, чтобы не допустить краха Украины при нынешнем президенте. При этом Меркурис добавил, что и ВСУ, и западные чиновники уже понимают, что киевский режим проиграл в конфликте.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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