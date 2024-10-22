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G7 на 99% согласовала займ Украине с погашением от российских активов - РИА Новости, 22.10.2024
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18:12 22.10.2024 (обновлено: 18:40 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979398427.html
G7 на 99% согласовала займ Украине с погашением от российских активов
G7 на 99% согласовала займ Украине с погашением от российских активов - РИА Новости, 22.10.2024
G7 на 99% согласовала займ Украине с погашением от российских активов
США и другие члены "Большой семерки" (G7) "на 99%" согласовали займ Украине с погашением из доходов от замороженных активов РФ, заявила глава американского... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:12
2024-10-22T18:40
россия
украина
сша
джанет йеллен
сергей лавров
евросоюз
g7
euroclear
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. США и другие члены "Большой семерки" (G7) "на 99%" согласовали займ Украине с погашением из доходов от замороженных активов РФ, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен."Позвольте просто сказать, что мы уже на 99% там", - сказала она журналистам во вторник, говоря о согласовании займа Украине под активы РФ.Йеллен отметила, что для завершения согласования сторонам осталось решить "пару относительно малых вещей"."Мы очень близко. Ничего существенного уже не нужно прорабатывать", - добавила она.Также глава американского минфина указала, что Вашингтон "очень близок" к финализации своей доли от общего объема займа в 50 миллиардов долларов.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных российских активов. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС, его в данный момент блокирует Венгрия.Постоянные представители стран Евросоюза 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву.При этом западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку российских активов бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу.В июле 2024 года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что ЕК в срочном порядке готовит предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года.
https://ria.ru/20241015/ekspert-1978180820.html
https://ria.ru/20241022/aktivy-1979393695.html
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россия, украина, сша, джанет йеллен, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии, киев, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
Россия, Украина, США, Джанет Йеллен, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России, Киев, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
G7 на 99% согласовала займ Украине с погашением от российских активов

Йеллен: G7 на 99% согласовала займ Украине с погашением от активов России

© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. США и другие члены "Большой семерки" (G7) "на 99%" согласовали займ Украине с погашением из доходов от замороженных активов РФ, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.
"Позвольте просто сказать, что мы уже на 99% там", - сказала она журналистам во вторник, говоря о согласовании займа Украине под активы РФ.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Эксперт заявил о возможности России конфисковать активы ЕС
15 октября, 16:39
Йеллен отметила, что для завершения согласования сторонам осталось решить "пару относительно малых вещей".
"Мы очень близко. Ничего существенного уже не нужно прорабатывать", - добавила она.
Также глава американского минфина указала, что Вашингтон "очень близок" к финализации своей доли от общего объема займа в 50 миллиардов долларов.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Слуцкий назвал махинации ЕС с российскими активами воровством
Вчера, 17:54
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных российских активов. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС, его в данный момент блокирует Венгрия.
Постоянные представители стран Евросоюза 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву.
При этом западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку российских активов бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу.
В июле 2024 года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что ЕК в срочном порядке готовит предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года.
Штаб-квартира Европейского центрального банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Страны G7 планируют не размораживать российские активы после СВО, пишут СМИ
Вчера, 14:07
 
РоссияУкраинаСШАДжанет ЙелленСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearСанкции в отношении РоссииКиевЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
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