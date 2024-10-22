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Вучич заявил об особом взгляде на украинский конфликт - РИА Новости, 22.10.2024
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16:45 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979371831.html
Вучич заявил об особом взгляде на украинский конфликт
Вучич заявил об особом взгляде на украинский конфликт - РИА Новости, 22.10.2024
Вучич заявил об особом взгляде на украинский конфликт
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вместе с премьером Словакии Робертом Фицо и премьером Венгрии Виктором Орбаном имеет особый взгляд на конфликт на... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:45
2024-10-22T16:45
в мире
россия
украина
сербия
владимир путин
александр вучич
роберт фицо
нато
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БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вместе с премьером Словакии Робертом Фицо и премьером Венгрии Виктором Орбаном имеет особый взгляд на конфликт на Украине и призвал к миру. Глава сербского государства во вторник участвует в трехсторонней встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо в словацком городе Комарно, названной "Вместе против нелегальной миграции". "Мы трое имеем несколько особое мнение о том, что происходит в конфликте в Европе, на Украине. Мы трое, в отличие от многих, смеем выговорить и произносим слово "мир", которое сегодня очень непопулярно, потому что сегодня в Европе и мире говорится только о победе одних над другими, а не о том, насколько нам мир насущно важен", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции по итогам встречи, трансляцию вело агентство Танюг. Президент Сербии добавил, что передал послание республики Сербии и поблагодарил Словакию и Венгрию за поддержку на пути интеграции в ЕС. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
https://ria.ru/20241018/orban-1978652229.html
https://ria.ru/20241016/konferentsii-1978340306.html
https://ria.ru/20241018/premer-1978713135.html
https://ria.ru/20241022/vuchich-1979223955.html
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в мире, россия, украина, сербия, владимир путин, александр вучич, роберт фицо, нато, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Сербия, Владимир Путин, Александр Вучич, Роберт Фицо, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Вучич заявил об особом взгляде на украинский конфликт

Вучич: вместе с Орбаном и Фицо имеем особый взгляд на украинский конфликт

© AP Photo / Richard DrewПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Richard Drew
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вместе с премьером Словакии Робертом Фицо и премьером Венгрии Виктором Орбаном имеет особый взгляд на конфликт на Украине и призвал к миру.
Глава сербского государства во вторник участвует в трехсторонней встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо в словацком городе Комарно, названной "Вместе против нелегальной миграции".
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"Мы трое имеем несколько особое мнение о том, что происходит в конфликте в Европе, на Украине. Мы трое, в отличие от многих, смеем выговорить и произносим слово "мир", которое сегодня очень непопулярно, потому что сегодня в Европе и мире говорится только о победе одних над другими, а не о том, насколько нам мир насущно важен", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции по итогам встречи, трансляцию вело агентство Танюг.
Президент Сербии добавил, что передал послание республики Сербии и поблагодарил Словакию и Венгрию за поддержку на пути интеграции в ЕС.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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18 октября, 13:11
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Вучич прокомментировал референдум в Молдавии
Вчера, 02:08
 
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