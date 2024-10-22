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Южная Корея может отправить военных специалистов на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 22.10.2024 (обновлено: 10:32 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979255807.html
Южная Корея может отправить военных специалистов на Украину, пишут СМИ
Южная Корея может отправить военных специалистов на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 22.10.2024
Южная Корея может отправить военных специалистов на Украину, пишут СМИ
Агентство Рёнхап со ссылкой на правительственный источник передает, что Южная Корея рассматривает возможность отправки группы специалистов на Украину для... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T10:25
2024-10-22T10:32
южная корея
в мире
украина
специальная военная операция на украине
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 22 окт – РИА Новости. Агентство Рёнхап со ссылкой на правительственный источник передает, что Южная Корея рассматривает возможность отправки группы специалистов на Украину для наблюдения за северокорейскими военными, которые, по неподтвержденным сообщениям, якобы были направлены в зону украинского конфликта.При этом ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости". А по данным Ренхап, представитель Северной Кореи при ООН в понедельник отверг обвинения Южной Кореи и Украины в якобы отправке солдат для участия в украинском конфликте, назвав их "беспочвенными слухами".Как заявил агентству Рёнхап источник, "существует вероятность того, что личный состав будет направлен на Украину для мониторинга тактики и боевых возможностей северокорейского спецназа, направленного в поддержку России".Ожидается, что в случае развертывания группа будет состоять из военнослужащих разведывательных подразделений, которые могли бы "проанализировать северокорейскую тактику ведения боя" или принять участие в допросах пленных северокорейцев.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о якобы отправке военных КНДР на СВО, обращал внимание на противоречивость информации по этому поводу, когда "Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям".Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на прошлой неделе созвал экстренное совещание по вопросам безопасности, на фоне утверждений разведки Южной Кореи о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат, включая отряды спецназа, на спецоперацию на Украине.Белый дом ранее сообщал, что у США нет данных, подтверждающих утверждения об участии КНДР в конфликте на Украине. Генсек НАТО Рютте сообщал, что альянса не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241022/kndr-1979255971.html
https://ria.ru/20241021/kndr-1979122314.html
https://ria.ru/20240717/yuzhnaya_koreya-1960122421.html
южная корея
украина
кндр (северная корея)
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южная корея, в мире, украина, кндр (северная корея)
Южная Корея, В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, КНДР (Северная Корея)
Южная Корея может отправить военных специалистов на Украину, пишут СМИ

Рёнхап: Южная Корея может отправить военных специалистов на Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
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СЕУЛ, 22 окт – РИА Новости. Агентство Рёнхап со ссылкой на правительственный источник передает, что Южная Корея рассматривает возможность отправки группы специалистов на Украину для наблюдения за северокорейскими военными, которые, по неподтвержденным сообщениям, якобы были направлены в зону украинского конфликта.
При этом ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости". А по данным Ренхап, представитель Северной Кореи при ООН в понедельник отверг обвинения Южной Кореи и Украины в якобы отправке солдат для участия в украинском конфликте, назвав их "беспочвенными слухами".
Вид Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
КНДР отвергла обвинения в отправке войск на Украину
Вчера, 10:26
Как заявил агентству Рёнхап источник, "существует вероятность того, что личный состав будет направлен на Украину для мониторинга тактики и боевых возможностей северокорейского спецназа, направленного в поддержку России".
Ожидается, что в случае развертывания группа будет состоять из военнослужащих разведывательных подразделений, которые могли бы "проанализировать северокорейскую тактику ведения боя" или принять участие в допросах пленных северокорейцев.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о якобы отправке военных КНДР на СВО, обращал внимание на противоречивость информации по этому поводу, когда "Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям".
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Минобороны Южной Кореи пригрозило России из-за отношений с КНДР
21 октября, 14:32
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на прошлой неделе созвал экстренное совещание по вопросам безопасности, на фоне утверждений разведки Южной Кореи о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат, включая отряды спецназа, на спецоперацию на Украине.
Белый дом ранее сообщал, что у США нет данных, подтверждающих утверждения об участии КНДР в конфликте на Украине. Генсек НАТО Рютте сообщал, что альянса не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Южная Корея испугалась ответа России на свои угрозы
17 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЮжная КореяВ миреУкраинаКНДР (Северная Корея)
 
 
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