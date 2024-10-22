https://ria.ru/20241022/ukraina-1979255807.html

Южная Корея может отправить военных специалистов на Украину, пишут СМИ

Южная Корея может отправить военных специалистов на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 22.10.2024

Южная Корея может отправить военных специалистов на Украину, пишут СМИ

Агентство Рёнхап со ссылкой на правительственный источник передает, что Южная Корея рассматривает возможность отправки группы специалистов на Украину для... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T10:25

2024-10-22T10:25

2024-10-22T10:32

южная корея

в мире

украина

специальная военная операция на украине

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 22 окт – РИА Новости. Агентство Рёнхап со ссылкой на правительственный источник передает, что Южная Корея рассматривает возможность отправки группы специалистов на Украину для наблюдения за северокорейскими военными, которые, по неподтвержденным сообщениям, якобы были направлены в зону украинского конфликта.При этом ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости". А по данным Ренхап, представитель Северной Кореи при ООН в понедельник отверг обвинения Южной Кореи и Украины в якобы отправке солдат для участия в украинском конфликте, назвав их "беспочвенными слухами".Как заявил агентству Рёнхап источник, "существует вероятность того, что личный состав будет направлен на Украину для мониторинга тактики и боевых возможностей северокорейского спецназа, направленного в поддержку России".Ожидается, что в случае развертывания группа будет состоять из военнослужащих разведывательных подразделений, которые могли бы "проанализировать северокорейскую тактику ведения боя" или принять участие в допросах пленных северокорейцев.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о якобы отправке военных КНДР на СВО, обращал внимание на противоречивость информации по этому поводу, когда "Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям".Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на прошлой неделе созвал экстренное совещание по вопросам безопасности, на фоне утверждений разведки Южной Кореи о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат, включая отряды спецназа, на спецоперацию на Украине.Белый дом ранее сообщал, что у США нет данных, подтверждающих утверждения об участии КНДР в конфликте на Украине. Генсек НАТО Рютте сообщал, что альянса не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241022/kndr-1979255971.html

https://ria.ru/20241021/kndr-1979122314.html

https://ria.ru/20240717/yuzhnaya_koreya-1960122421.html

южная корея

украина

кндр (северная корея)

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южная корея, в мире, украина, кндр (северная корея)