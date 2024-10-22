https://ria.ru/20241022/udar-1979239923.html
Подполье сообщило об ударе по территории бывшего противотанкового полка
Подполье сообщило об ударе по территории бывшего противотанкового полка - РИА Новости, 22.10.2024
Подполье сообщило об ударе по территории бывшего противотанкового полка
Ударом, вероятно, поражена территория бывшего противотанкового полка в Днепропетровской области, куда заезжали военные машины, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T08:39
2024-10-22T08:39
2024-10-22T08:39
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
запорожская область
сергей лебедев
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безопасность
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Ударом, вероятно, поражена территория бывшего противотанкового полка в Днепропетровской области, куда заезжали военные машины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Новомосковск (Днепропетровская область). Сопротивление сообщает, что удар пришелся в район "Корея", вероятно, по территории бывшего 977-го противотанкового артиллерийского полка. Территория была заброшена, но летом там появились блокпосты и часто заезжают военные машины и грузовики", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что в 2.57 мск взрывы были слышны в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а в 2.58 мск - в направлении Синельникова в Днепропетровской области.
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
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днепропетровская область, запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по территории бывшего противотанкового полка
Подполье: ударом поражен бывший противотанковый полк в Днепропетровской области