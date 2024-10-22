https://ria.ru/20241022/udar-1979239923.html

Подполье сообщило об ударе по территории бывшего противотанкового полка

Подполье сообщило об ударе по территории бывшего противотанкового полка - РИА Новости, 22.10.2024

Подполье сообщило об ударе по территории бывшего противотанкового полка

Ударом, вероятно, поражена территория бывшего противотанкового полка в Днепропетровской области, куда заезжали военные машины, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T08:39

2024-10-22T08:39

2024-10-22T08:39

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

запорожская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Ударом, вероятно, поражена территория бывшего противотанкового полка в Днепропетровской области, куда заезжали военные машины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Новомосковск (Днепропетровская область). Сопротивление сообщает, что удар пришелся в район "Корея", вероятно, по территории бывшего 977-го противотанкового артиллерийского полка. Территория была заброшена, но летом там появились блокпосты и часто заезжают военные машины и грузовики", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что в 2.57 мск взрывы были слышны в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а в 2.58 мск - в направлении Синельникова в Днепропетровской области.

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

днепропетровская область

запорожская область

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днепропетровская область, запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность