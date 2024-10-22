Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по территории бывшего противотанкового полка - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/udar-1979239923.html
Подполье сообщило об ударе по территории бывшего противотанкового полка
Подполье сообщило об ударе по территории бывшего противотанкового полка - РИА Новости, 22.10.2024
Подполье сообщило об ударе по территории бывшего противотанкового полка
Ударом, вероятно, поражена территория бывшего противотанкового полка в Днепропетровской области, куда заезжали военные машины, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T08:39
2024-10-22T08:39
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
запорожская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938911848_0:5:3107:1753_1920x0_80_0_0_0e61e9e74e973fdbcc95ec5151ec54f2.jpg
ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Ударом, вероятно, поражена территория бывшего противотанкового полка в Днепропетровской области, куда заезжали военные машины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Новомосковск (Днепропетровская область). Сопротивление сообщает, что удар пришелся в район "Корея", вероятно, по территории бывшего 977-го противотанкового артиллерийского полка. Территория была заброшена, но летом там появились блокпосты и часто заезжают военные машины и грузовики", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что в 2.57 мск взрывы были слышны в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а в 2.58 мск - в направлении Синельникова в Днепропетровской области.
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
днепропетровская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938911848_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_c04c75deb63c6858080cde0cfd61cafc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по территории бывшего противотанкового полка

Подполье: ударом поражен бывший противотанковый полк в Днепропетровской области

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Ударом, вероятно, поражена территория бывшего противотанкового полка в Днепропетровской области, куда заезжали военные машины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Новомосковск (Днепропетровская область). Сопротивление сообщает, что удар пришелся в район "Корея", вероятно, по территории бывшего 977-го противотанкового артиллерийского полка. Территория была заброшена, но летом там появились блокпосты и часто заезжают военные машины и грузовики", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что в 2.57 мск взрывы были слышны в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а в 2.58 мск - в направлении Синельникова в Днепропетровской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Посыплется вся Украина: потеря одного города убьет план победы Запада
20 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьЗапорожская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала