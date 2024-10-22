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Роскосмос рассказал о возможном увеличении количества частных спутников
Роскосмос рассказал о возможном увеличении количества частных спутников - РИА Новости, 22.10.2024
Роскосмос рассказал о возможном увеличении количества частных спутников
Количество спутников от российских частных компаний на орбите к 2030 году может вырасти почти в восемь раз – со 129 аппаратов до тысячи, заявила статс-секретарь РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:23
2024-10-22T14:23
2024-10-22T14:23
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Количество спутников от российских частных компаний на орбите к 2030 году может вырасти почти в восемь раз – со 129 аппаратов до тысячи, заявила статс-секретарь - заместитель генерального директора "Роскосмоса" Ольга Вилкова. "Сейчас в национальном регистре у нас зарегистрировано 129 частных космических аппаратов. По данным частных компаний, к 2030 году количество частных космических объектов составит до тысячи", - сказала Вилкова на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Ранее глава госкорпорации Юрий Борисов заявлял, что Россия к 2030 году может откатиться с четвертого (после США, Китая и Великобритании) на седьмое место по доле мирового рынка космических услуг, если не увеличит темпы производства многоспутниковых группировок. Борисов также заявлял, что РФ к 2030 году будет обладать спутниковой группировкой из примерно 1,7 тысячи аппаратов, причем 40% из них изготовят частные компании.
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россия, сша, китай, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, совет федерации рф, общество
Россия, США, Китай, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Совет Федерации РФ, Общество
Роскосмос рассказал о возможном увеличении количества частных спутников
Роскосмос: количество частных спутников РФ может вырасти в 8 раз к 2030 году