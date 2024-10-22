https://ria.ru/20241022/simonyan-1979439878.html

Симоньян рассказала, зачем учить китайский язык

Симоньян рассказала, зачем учить китайский язык - РИА Новости, 23.10.2024

Симоньян рассказала, зачем учить китайский язык

КНР в ближайшие годы останется мощнейшей экономикой мира и двигателем прогресса, поэтому необходимо учить китайский язык, заявила главный редактор международной РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-22T23:25

2024-10-22T23:25

2024-10-23T00:09

маргарита симоньян

китай

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в мире

си цзиньпин

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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. КНР в ближайшие годы останется мощнейшей экономикой мира и двигателем прогресса, поэтому необходимо учить китайский язык, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит БРИКС. Медиаменеджер приняла участие в презентации третьего сезона проекта "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" в рамках мероприятия."Все меня спрашивают: зачем твои дети учат китайский? Мне кажется, ответ на это очевиден, потому что Китай — мало того что древнейшая цивилизация мира, так мир практически начался китайцами и, видимо, Китаем и закончится, если верить в то, что искусственный интеллект всех нас до добра не доведет. Очевидно, что в ближайшие годы, в ближайшее время мощнейшей экономикой мира останется Китай. Двигателем роста экономического, вообще прогресса с этой точки зрения (как это умеет именно сейчас только Китай), будет оставаться Китай. С этой точки зрения не учить китайский как раз недальновидно, а учить китайский нужно", — сказала Симоньян.Она добавила, что ее дети изучают этот язык с рождения и владеют им свободно.Главред также отметила, что переводчик не сразу перевел ей слова участвовавшего в мероприятии руководителя Медиакорпорации Китая Шеня Хайсюна, поскольку китайский очень сложный."Я сначала не поняла, что вы сказали про меня, потому что переводчик это не перевел. Но теперь мне перевели, что вы подумали, что приехала не я, а моя дочь. Спасибо большое за комплимент", — поделилась медиаменеджер. Симоньян призналась, что если бы приехала ее дочь, она бы "сейчас здесь стояла и говорила по-китайски".

https://ria.ru/20241022/simonyan-1979439288.html

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