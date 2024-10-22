https://ria.ru/20241022/shtrafy-1979233787.html

В ГД предложили увеличить в шесть раз штрафы для УК за игнорирование жалоб

В ГД предложили увеличить в шесть раз штрафы для УК за игнорирование жалоб - РИА Новости, 22.10.2024

В ГД предложили увеличить в шесть раз штрафы для УК за игнорирование жалоб

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направляют на заключение в правительство РФ законопроект об увеличении максимальной суммы... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T07:16

2024-10-22T07:16

2024-10-22T07:16

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направляют на заключение в правительство РФ законопроект об увеличении максимальной суммы взыскания с руководства управлявших компаний (УК) с 5 до 30 тысяч рублей за бездействие в отношении жалоб собственников о перебоях с теплом или горячей водой, а также за нарушение правил содержания дома, сообщили в пресс-службе ЛДПР. "Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила увеличить максимальную сумму взыскания с руководства управлявших компаний (УК) с 5 до 30 тысяч рублей за бездействие в отношении жалоб собственников о перебоях с теплом или горячей водой, а также за нарушение правил содержания дома. Соответствующий законопроект направляется на заключение правительства РФ 22 октября", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, законопроектом предлагается увеличить размеры административных штрафов для руководства УК за неразмещение в полном объёме необходимой информации на сайте ГИС ЖКХ, либо за размещение недостоверной информации. Размеры таких штрафов предлагается установить на уровне от 20 до 30 тысяч рублей вместо действующих 5 и 10 тысяч рублей. При этом за повторное совершение данного правонарушения максимальный штраф предлагается увеличить с 20 до 50 тысяч рублей. "Сфера ЖКХ, с проблемами которой люди сталкиваются каждый день, остается одной из самых запутанных и часто коррумпированных. Собственники, особенно старшего возраста, все еще верят в ЖЭК, который должен решать их проблемы. А молодое поколение не может найти управу на управляющие компании. В Волгограде на УК за последние 3 месяца направили более 1,5 миллиона штрафов, в Красноярске – 2,3 миллиона, в Мурманске руководителей 9 компаний оштрафовали на 500 тысяч рублей. Только руководство УК штрафы на юрлиц просто добавляют в счета и создают дополнительную финансовую нагрузку на собственников. При этом результата работы никакого нет", – пояснил Слуцкий. По мнению парламентария, повышение административных штрафов для должностных лиц повлияет на личную ответственность исполнителей, "если каждый из руководителей более 32 тысяч УК будет понимать свою персональную ответственность, несомненно, качество услуг для людей возрастёт". Он добавил, что в ЖКХ нужны "порядок и прозрачность".

https://ria.ru/20241022/parkovki-1979230779.html

https://realty.ria.ru/20241021/zhkkh-1979108519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, жкх, россия, волгоград, красноярск, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф