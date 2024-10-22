https://ria.ru/20241022/putin-1979350417.html
Путин пригласил главу МИД ЮАР на конференции "Россия-Африка"
Путин пригласил главу МИД ЮАР на конференции "Россия-Африка" - РИА Новости, 22.10.2024
Путин пригласил главу МИД ЮАР на конференции "Россия-Африка"
Россия ждет главу МИД ЮАР в Сочи 9-10 ноября на первую министерскую конференцию Форума партнерства "Россия-Африка", сказал президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:42
2024-10-22T15:42
2024-10-22T15:42
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Россия ждет главу МИД ЮАР в Сочи 9-10 ноября на первую министерскую конференцию Форума партнерства "Россия-Африка", сказал президент России Владимир Путин на встрече с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Мероприятие состоится в развитие решений второго саммита "Россия-Африка" и объединит глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений. "Ждём главу вашего министра внешнеполитического ведомства в Сочи 9-10 ноября на Первой министерской конференции Форума партнёрства "Россия-Африка", - сказал Путин. Он подчеркнул, что Россия придает особое значение укреплению отношений со странами африканского континента.
https://ria.ru/20241022/briks-1979316187.html
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россия, сочи, юар, владимир путин, сирил рамафоса, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Сочи, ЮАР, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин пригласил главу МИД ЮАР на конференции "Россия-Африка"
Путин: РФ ждет главу МИД ЮАР на конференцию Форума партнерства "Россия-Африка"
КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Россия ждет главу МИД ЮАР в Сочи 9-10 ноября на первую министерскую конференцию Форума партнерства "Россия-Африка", сказал президент России Владимир Путин на встрече с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.
Мероприятие состоится в развитие решений второго саммита "Россия-Африка" и объединит глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений.
"Ждём главу вашего министра внешнеполитического ведомства в Сочи 9-10 ноября на Первой министерской конференции Форума партнёрства "Россия-Африка", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия придает особое значение укреплению отношений со странами африканского континента.