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На саммите БРИКС в Казани примут важные решения, заявил Путин
На саммите БРИКС в Казани примут важные решения, заявил Путин - РИА Новости, 22.10.2024
На саммите БРИКС в Казани примут важные решения, заявил Путин
Лидеры БРИКС на саммите в Казани должны принять важные решения для расширения и укрепления сотрудничества в рамках объединения, сказал президент России Владимир РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:41
2024-10-22T13:41
2024-10-22T14:06
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Лидеры БРИКС на саммите в Казани должны принять важные решения для расширения и укрепления сотрудничества в рамках объединения, сказал президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди."В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепления многопланового сотрудничества в его рамках", - сказал Путин.Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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казань, брикс, в мире, россия, владимир путин, нарендра моди, саммит брикс в казани в 2024 году
Казань, БРИКС, В мире, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
На саммите БРИКС в Казани примут важные решения, заявил Путин
Путин: лидеры БРИКС в Казани должны принять важные решения по сотрудничеству