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На саммите БРИКС в Казани примут важные решения, заявил Путин

На саммите БРИКС в Казани примут важные решения, заявил Путин - РИА Новости, 22.10.2024

На саммите БРИКС в Казани примут важные решения, заявил Путин

Лидеры БРИКС на саммите в Казани должны принять важные решения для расширения и укрепления сотрудничества в рамках объединения, сказал президент России Владимир РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T13:41

2024-10-22T13:41

2024-10-22T14:06

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Лидеры БРИКС на саммите в Казани должны принять важные решения для расширения и укрепления сотрудничества в рамках объединения, сказал президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди."В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепления многопланового сотрудничества в его рамках", - сказал Путин.Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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