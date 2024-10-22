https://ria.ru/20241022/pushkov-1979224338.html
При Харрис будет еще хуже, чем при Байдене, считает Пушков
При Харрис будет еще хуже, чем при Байдене, считает Пушков - РИА Новости, 22.10.2024
При Харрис будет еще хуже, чем при Байдене, считает Пушков
Если вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис выиграет выборы, то при ней все будет так же как и при действующем президенте Джо... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T02:25
2024-10-22T02:25
2024-10-22T02:45
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Если вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис выиграет выборы, то при ней все будет так же как и при действующем президенте Джо Байдене, только хуже, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "При Харрис все будет как при Байдене, только хуже. Байден еще как-то стеснялся выступать за прямую цензуру и прямо нарушать конституцию США. Но идущие за ним лишены вообще каких бы то ни было сомнений и угрызений", - написал он в Telegram-канале. Кроме того, он добавил, что, агрессивные и жадные до власти, "они превратят Америку в законченную диктатуру, о чем не устает предупреждать Илон Маск". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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В мире, США, Америка, Джо Байден, Алексей Пушков, Камала Харрис, Совет Федерации РФ, Выборы президента США — 2024
При Харрис будет еще хуже, чем при Байдене, считает Пушков
Пушков: в случае победы Харрис политика США станет еще хуже, чем при Байдене