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При Харрис будет еще хуже, чем при Байдене, считает Пушков - РИА Новости, 22.10.2024
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02:25 22.10.2024 (обновлено: 02:45 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/pushkov-1979224338.html
При Харрис будет еще хуже, чем при Байдене, считает Пушков
При Харрис будет еще хуже, чем при Байдене, считает Пушков - РИА Новости, 22.10.2024
При Харрис будет еще хуже, чем при Байдене, считает Пушков
Если вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис выиграет выборы, то при ней все будет так же как и при действующем президенте Джо... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T02:25
2024-10-22T02:45
в мире
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америка
джо байден
алексей пушков
камала харрис
совет федерации рф
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Если вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис выиграет выборы, то при ней все будет так же как и при действующем президенте Джо Байдене, только хуже, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "При Харрис все будет как при Байдене, только хуже. Байден еще как-то стеснялся выступать за прямую цензуру и прямо нарушать конституцию США. Но идущие за ним лишены вообще каких бы то ни было сомнений и угрызений", - написал он в Telegram-канале. Кроме того, он добавил, что, агрессивные и жадные до власти, "они превратят Америку в законченную диктатуру, о чем не устает предупреждать Илон Маск". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241020/otvet-1978945310.html
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в мире, сша, америка, джо байден, алексей пушков, камала харрис, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Джо Байден, Алексей Пушков, Камала Харрис, Совет Федерации РФ, Выборы президента США — 2024
При Харрис будет еще хуже, чем при Байдене, считает Пушков

Пушков: в случае победы Харрис политика США станет еще хуже, чем при Байдене

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Если вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис выиграет выборы, то при ней все будет так же как и при действующем президенте Джо Байдене, только хуже, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"При Харрис все будет как при Байдене, только хуже. Байден еще как-то стеснялся выступать за прямую цензуру и прямо нарушать конституцию США. Но идущие за ним лишены вообще каких бы то ни было сомнений и угрызений", - написал он в Telegram-канале.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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Кроме того, он добавил, что, агрессивные и жадные до власти, "они превратят Америку в законченную диктатуру, о чем не устает предупреждать Илон Маск".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Пушков рассказал о серьезном промахе Запада в отношении России
15 октября, 15:57
 
В миреСШААмерикаДжо БайденАлексей ПушковКамала ХаррисСовет Федерации РФВыборы президента США — 2024
 
 
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