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Подполье: в Днепропетровской области удар пришелся в районе завода - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/podpole-1979234955.html
Подполье: в Днепропетровской области удар пришелся в районе завода
Подполье: в Днепропетровской области удар пришелся в районе завода - РИА Новости, 22.10.2024
Подполье: в Днепропетровской области удар пришелся в районе завода
Удар в Павлограде Днепропетровской области нанесен в районе механического завода, где находилось 26 единиц военной техники, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T07:36
2024-10-22T07:36
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
павлоград
сергей лебедев
служба безопасности украины
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Удар в Павлограде Днепропетровской области нанесен в районе механического завода, где находилось 26 единиц военной техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Павлоград (Днепропетровская область) – взрывы. Местные жители сообщают, что удар был в стороне Павлоградского механического завода. Сообщалось, что на территории завода производится ремонт гусеничной военной техники. На момент удара на заводе было 26 единиц техники. После взрыва к месту прилета направились "скорые", сам участок, где находится завод, оцеплен СБУ", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241022/podpole-1979233239.html
днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, павлоград, сергей лебедев, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Павлоград, Сергей Лебедев, Служба безопасности Украины
Подполье: в Днепропетровской области удар пришелся в районе завода

В Днепропетровской области удар пришелся в районе завода, сообщило подполье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО в зоне СВО
Работа расчета РСЗО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета РСЗО в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Удар в Павлограде Днепропетровской области нанесен в районе механического завода, где находилось 26 единиц военной техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Павлоград (Днепропетровская область) – взрывы. Местные жители сообщают, что удар был в стороне Павлоградского механического завода. Сообщалось, что на территории завода производится ремонт гусеничной военной техники. На момент удара на заводе было 26 единиц техники. После взрыва к месту прилета направились "скорые", сам участок, где находится завод, оцеплен СБУ", - заявил собеседник агентства.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьПавлоградСергей ЛебедевСлужба безопасности Украины
 
 
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