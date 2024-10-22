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Подполье: в Днепропетровской области удар пришелся в районе завода

Подполье: в Днепропетровской области удар пришелся в районе завода - РИА Новости, 22.10.2024

Подполье: в Днепропетровской области удар пришелся в районе завода

Удар в Павлограде Днепропетровской области нанесен в районе механического завода, где находилось 26 единиц военной техники, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T07:36

2024-10-22T07:36

2024-10-22T07:36

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днепропетровская область

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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Удар в Павлограде Днепропетровской области нанесен в районе механического завода, где находилось 26 единиц военной техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Павлоград (Днепропетровская область) – взрывы. Местные жители сообщают, что удар был в стороне Павлоградского механического завода. Сообщалось, что на территории завода производится ремонт гусеничной военной техники. На момент удара на заводе было 26 единиц техники. После взрыва к месту прилета направились "скорые", сам участок, где находится завод, оцеплен СБУ", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241022/podpole-1979233239.html

днепропетровская область

павлоград

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в мире, днепропетровская область, павлоград, сергей лебедев, служба безопасности украины