https://ria.ru/20241022/peskov-1979412651.html

Путин и Си Цзиньпин уделили много времени обсуждению Украины, заявил Песков

Путин и Си Цзиньпин уделили много времени обсуждению Украины, заявил Песков - РИА Новости, 22.10.2024

Путин и Си Цзиньпин уделили много времени обсуждению Украины, заявил Песков

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Казани обменялись мнениями по Украине и международной обстановке в целом, сообщил... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T19:22

2024-10-22T19:22

2024-10-22T19:22

россия

украина

китай

си цзиньпин

дмитрий песков

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Казани обменялись мнениями по Украине и международной обстановке в целом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину."Обмен мнениями и по Украине состоялся, и в целом по международной обстановке", - сказал Песков, отвечая журналисту Павлу Зарубину на вопрос об итогах переговоров лидеров России и Китая в Казани на полях саммита БРИКС.Лидеры двух стран уделили немало времени обсуждению ситуации вокруг Украины, добавил представитель Кремля.Путин и Си Цзиньпин во вторник встретились на полях саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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украина

китай

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россия, украина, китай, си цзиньпин, дмитрий песков, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году