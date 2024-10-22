https://ria.ru/20241022/peskov-1979410239.html
Песков рассказал, о чем говорили Путин и Си Цзиньпин
Песков рассказал, о чем говорили Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 22.10.2024
Песков рассказал, о чем говорили Путин и Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин на переговорах во вторник обсудили в том числе и свои отношения с коллективным Западом - в условиях,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:02
2024-10-22T19:02
2024-10-22T19:19
саммит брикс в казани в 2024 году
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владимир путин
дмитрий песков
брикс
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин на переговорах во вторник обсудили в том числе и свои отношения с коллективным Западом - в условиях, когда посягают на интересы их стран, им было чем поделиться, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Встреча Путина и Си Цзиньпина прошла на полях саммита БРИКС в Казани."С коллективным Западом они (отношения - ред.) затрагивались. Дело в том, что и на наши интересы посягают, и на интересы Китая посягают, поэтому здесь было, чем поделиться", - заявил Песков в интервью Павлу Зарубину в ответ на вопрос, обсуждались ли в ходе переговоров лидеров РФ и КНР отношения с США. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, китай, си цзиньпин, казань, владимир путин, дмитрий песков, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Казань, Владимир Путин, Дмитрий Песков, БРИКС
Песков рассказал, о чем говорили Путин и Си Цзиньпин
Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили свои отношения с Западом