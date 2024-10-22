https://ria.ru/20241022/peskov-1979334106.html

Песков рассказал об обсуждении общей финансовой системы на саммите БРИКС

Песков рассказал об обсуждении общей финансовой системы на саммите БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Песков рассказал об обсуждении общей финансовой системы на саммите БРИКС

Участники саммита БРИКС в Казани предметно обсудят общий проект финансово-расчетной системы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:02

2024-10-22T15:02

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Участники саммита БРИКС в Казани предметно обсудят общий проект финансово-расчетной системы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Скажем так, общий проект финансово-расчетной системы с разными измерениями обсуждается и будет предметно обсуждаться в ходе многосторонних встреч", - сказал Песков "Российской газете", отвечая на вопрос о том, обсуждается ли участниками саммита БРИКС какой-то конкретный проект общей платежной системы.На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о системе BRICS Bridge, Песков ответил отрицательно.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979332437.html

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