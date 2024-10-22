https://ria.ru/20241022/pakistan-1979440185.html

В Пакистане заявили, что заинтересованы в присоединении к БРИКС

В Пакистане заявили, что заинтересованы в присоединении к БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

В Пакистане заявили, что заинтересованы в присоединении к БРИКС

Пакистан по-прежнему заинтересован в присоединении к БРИКС, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммад Аурангзеб. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T23:31

2024-10-22T23:31

2024-10-22T23:31

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Пакистан по-прежнему заинтересован в присоединении к БРИКС, заявил РИА Новости министр финансов страны Мухаммад Аурангзеб. "Да, это так", - сообщил он агентству на полях ежегодных министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, говоря о намерении Пакистана присоединиться к БРИКС. Пакистан подал официальный запрос на присоединение к БРИКС в ноябре 2023 года, причем в Исламабаде особо отметили, что надеются на содействие Москвы по данному вопросу. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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саммит брикс в казани в 2024 году, мвф, всемирный банк, брикс, пакистан, россия, вашингтон (штат), в мире