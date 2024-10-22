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Тела погибших в Ташкенте россиян отправят на родину после экспертизы - РИА Новости, 23.10.2024
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23:09 22.10.2024 (обновлено: 09:51 23.10.2024)
https://ria.ru/20241022/otravlenie-1979453502.html
Тела погибших в Ташкенте россиян отправят на родину после экспертизы
Тела погибших в Ташкенте россиян отправят на родину после экспертизы - РИА Новости, 23.10.2024
Тела погибших в Ташкенте россиян отправят на родину после экспертизы
Тела погибших в ташкентской гостинице россиян отправят домой только после проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-22T23:09
2024-10-23T09:51
узбекистан
ташкент
россия
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ТАШКЕНТ, 22 окт – РИА Новости. Тела погибших в ташкентской гостинице россиян отправят домой только после проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщили РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры Узбекистана. "Дата отправки тел погибших граждан России зависит от сроков проведения судебно-медицинской экспертизы", — сказал представитель генпрокуратуры, отвечая на вопрос о сроках отправки тел погибших на родину. Он добавил, что необходимо провести целый ряд процедур для определения точной причины смерти. Ранее во вторник в генпрокуратуре РИА Новости сообщили, что из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы в Ташкенте скончались российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. Позднее телеканал RT сообщил, что тела россиян должны доставить в Москву 23 октября. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", ведется следствие. Ранее интернет-издание Baza сообщило, что Инесса Паперная, работавшая в издании "Лента" и журнале "Профиль", приехала в Узбекистан в отпуск. По данным издания, вечером 20 октября сотрудники ташкентского отеля "Караман палас" обнаружили тела Паперной и ее спутника в их номере без признаков жизни. По предварительной версии, смерть наступила от отравления газом, который попал в вентиляционную систему гостиницы после чистки бассейна.-0-.
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узбекистан, ташкент, россия
Узбекистан, Ташкент, Россия
Тела погибших в Ташкенте россиян отправят на родину после экспертизы

Узбекистан пообещал отправить тела погибших россиян домой после экспертизы

© Фото : Генеральная прокуратура УзбекистанаЗдание Генпрокуратуры Узбекистана
Здание Генпрокуратуры Узбекистана - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : Генеральная прокуратура Узбекистана
Здание Генпрокуратуры Узбекистана. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 22 окт – РИА Новости. Тела погибших в ташкентской гостинице россиян отправят домой только после проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщили РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры Узбекистана.
"Дата отправки тел погибших граждан России зависит от сроков проведения судебно-медицинской экспертизы", — сказал представитель генпрокуратуры, отвечая на вопрос о сроках отправки тел погибших на родину.
Он добавил, что необходимо провести целый ряд процедур для определения точной причины смерти.
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Ранее во вторник в генпрокуратуре РИА Новости сообщили, что из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы в Ташкенте скончались российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. Позднее телеканал RT сообщил, что тела россиян должны доставить в Москву 23 октября.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", ведется следствие.
Ранее интернет-издание Baza сообщило, что Инесса Паперная, работавшая в издании "Лента" и журнале "Профиль", приехала в Узбекистан в отпуск. По данным издания, вечером 20 октября сотрудники ташкентского отеля "Караман палас" обнаружили тела Паперной и ее спутника в их номере без признаков жизни. По предварительной версии, смерть наступила от отравления газом, который попал в вентиляционную систему гостиницы после чистки бассейна.-0-.
 
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