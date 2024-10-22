https://ria.ru/20241022/zhurnalistka-1979333574.html
В ташкентской гостинице нашли мертвой российскую журналистку
В ташкентской гостинице нашли мертвой российскую журналистку - РИА Новости, 22.10.2024
В ташкентской гостинице нашли мертвой российскую журналистку
Российскую журналистку Инессу Паперную и ее спутника нашли мертвыми в номере гостиницы в Ташкенте, причиной смерти называется отравление, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:59
2024-10-22T14:59
2024-10-22T17:24
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ТАШКЕНТ, 22 окт — РИА Новости. Российскую журналистку Инессу Паперную и ее спутника нашли мертвыми в номере гостиницы в Ташкенте, причиной смерти называется отравление, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана."В гостинице, расположенной в Мирабадском районе, скончались граждане Российской Федерации Максим Радченко, 1979 года рождения, и Паперная Инесса Викторовна, 1977 года рождения", — сказал представитель ведомства.По его словам, судебные медики пришли к выводу, что смерть наступила в результате "отравления неустановленной этиологии".Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", заявили в Генпрокуратуре.Кроме того, добавили в ведомстве, в ванной комнате другого номера той же гостиницы нашли мертвым гражданина Узбекистана 1976 года рождения. Гостиницу закрыли на время следствия.По информации интернет-издания Baza, Инесса Паперная, работавшая в издании "Лента" и журнале "Профиль", приехала в Узбекистан в отпуск. По сведениям портала, вечером 20 октября сотрудники отеля "Караман палас" обнаружили журналистку и ее спутника в номере без признаков жизни. По предварительной версии, смерть наступила от отравления газом, который попал в вентиляционную систему гостиницы после чистки бассейна.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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узбекистан, ташкент, в мире, россия
Узбекистан, Ташкент, В мире, Россия
В ташкентской гостинице нашли мертвой российскую журналистку
Российскую журналистку Паперную нашли мертвой в ташкентской гостинице
ТАШКЕНТ, 22 окт — РИА Новости. Российскую журналистку Инессу Паперную и ее спутника нашли мертвыми в номере гостиницы в Ташкенте, причиной смерти называется отравление, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.
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"В гостинице, расположенной в Мирабадском районе, скончались граждане Российской Федерации Максим Радченко, 1979 года рождения, и Паперная Инесса Викторовна, 1977 года рождения", — сказал представитель ведомства.
По его словам, судебные медики пришли к выводу, что смерть наступила в результате "отравления неустановленной этиологии".
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", заявили в Генпрокуратуре.
Кроме того, добавили в ведомстве, в ванной комнате другого номера той же гостиницы нашли мертвым гражданина Узбекистана 1976 года рождения. Гостиницу закрыли на время следствия.
По информации интернет-издания Baza, Инесса Паперная, работавшая в издании "Лента" и журнале "Профиль", приехала в Узбекистан в отпуск. По сведениям портала, вечером 20 октября сотрудники отеля "Караман палас" обнаружили журналистку и ее спутника в номере без признаков жизни. По предварительной версии, смерть наступила от отравления газом, который попал в вентиляционную систему гостиницы после чистки бассейна.