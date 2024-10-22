https://ria.ru/20241022/oman-1979401452.html

Почти 40 компаний отправились в Оман в под эгидой Made in Russia

Почти 40 компаний отправились в Оман в под эгидой Made in Russia - РИА Новости, 22.10.2024

Почти 40 компаний отправились в Оман в под эгидой Made in Russia

Многоотраслевая бизнес-миссия под эгидой национального бренда Made in Russia начала работу 22 октября в столице Султаната Оман, городе Маскат, при поддержке... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:19

2024-10-22T18:19

2024-10-22T18:19

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россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Многоотраслевая бизнес-миссия под эгидой национального бренда Made in Russia начала работу 22 октября в столице Султаната Оман, городе Маскат, при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ)."Налаживать деловые контакты в Оман приехали 39 компаний, представляющие широкий спектр продукции и решений: от продуктов питания до робототехнических комплексов", - говорится в сообщении.Бизнес-миссию открыли представители Торгово-промышленной палаты Омана, Инвестиционного управления Омана, Российско-Оманского делового совета, а также Российского экспортного центра и посольства России в Омане. Участники миссии смогли узнать о специфике рынка и особенностях экспорта в ходе сессии "Россия-Оман: новые возможности и перспективы сотрудничества (торговля сельскохозяйственной и промышленной продукцией, IT-технологии)".Для бизнеса РЭЦ подобрал заинтересованных потенциальных партнеров, с которыми в течение двух дней будут проводиться целевые переговоры. В первый день деловую миссию посетили представители профильных ведомств и ассоциаций, а также представители бизнеса, в частности компании пищевой, нефтегазовой, IT и промышленных индустрий. В планах на два дня - провести более 300 встреч.Так, потенциальные партнеры из Омана смогут обсудить вопросы экспорта инновационных технологий в нефтегазовой промышленности от компании "ИННОЙЛ", а также сухой смеси для горячего шоколада от компании "Империал", натуральных экстрактов из природного сырья от компании "СИБПРИПОР", мясной и кондитерской продукции и других отечественных продуктов и решений.Представлено также несколько резидентов технопарка в сфере высоких технологий "ИТ-парк": производитель роботов и разработчик фреймворка для машинного обучения роботов "Флуктио", разработчик цифровых двойников и компьютерных тренажеров "РТСИМ", а также "Инженерно-производственный центр", предлагающий решения для защиты трубопроводов от коррозии.В числе участников бизнес-миссии много опытных экспортеров, давно работающих с Российским экспортным центром. Например, компания "Лебер", крупнейший производитель игрового оборудования в России - активный участник международных мероприятий РЭЦ. Игровые комплексы компании уже установлены в ОАЭ, Саудовской Аравии, Монголии, Иордании, Казахстане и других странах.Другой пример - компания "КлеверПарк", производитель парковочного оборудования и разработчик ПО для умной организации парковочных пространств. Комплексная автоматизированная парковочная система, которую разработала компания, уже запущена в аэропорту города Ош в Киргизии, в Казахстане, также в проработке проекты в ОАЭ и Саудовской Аравии.Бизнес-миссия, считают в компании, предоставляет отличную возможность для углубленного изучения и последующего анализа рынка и потребностей клиентов из стран Ближнего Востока."Благодаря поддержке Российского экспортного центра мы получили доступ к важным контактам и информации о ближневосточном рынке, что значительно упрощает процесс выхода на новые территории", - отмечают в "КлеверПарк".Среди участников бизнес-миссии есть и начинающие экспортеры. Например, компания "Это - Льзя", производящая русские пряники по восстановленным рецептам 19 века. В планах компании - наладить первые экспортные поставки, в чем и должна будет помочь бизнес-миссия РЭЦ.Узнать больше о бизнес-миссиях РЭЦ и подобрать мероприятие для себя российские компании могут на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

https://ria.ru/20241022/briks-1979399209.html

https://ria.ru/20241022/kazagro-1979282271.html

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экономика, россия, оман, бизнес