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Министр связи Венесуэлы назвал усиление БРИКС важнейшим событием века

Министр связи Венесуэлы назвал усиление БРИКС важнейшим событием века - РИА Новости, 22.10.2024

Министр связи Венесуэлы назвал усиление БРИКС важнейшим событием века

Создание и развитие группы БРИКС является важнейшим глобальным событием за последние 100 лет, заявил РИА Новости министр связи и информации Венесуэлы Фредди... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T21:56

2024-10-22T21:56

2024-10-22T21:56

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Создание и развитие группы БРИКС является важнейшим глобальным событием за последние 100 лет, заявил РИА Новости министр связи и информации Венесуэлы Фредди Няньес. "Считаю это самым важным глобальным событием за последние 100 лет, потому что здесь проявляется совершенно разнообразный, плюралистический мир, который способен сосуществовать, который имеет потенциал для построения консенсуса, который имеет потенциал построить то, что освободитель Симон Боливар называл универсальным балансом", - сказал министр на полях XVI саммита БРИКС в Казани. По словам Няньеса, Каракас имеет "обширные" ожидания в отношении БРИКС и с оптимизмом оценивает перспективы блока. "Все, что выгодно БРИКС, будет полезно и человечеству — экономически, социально, научно, культурно, в интеграции, потому что речь идет именно об этом: о преодолении различий, разрывов, которые однополярный мир оставил нам в ХХ веке, и создании новых условий для интеграции и союза народов Юга", - добавил министр. Укрепление многополярности, уверен министр, происходит в нужное время, потому что если многополярный мир не возникнет, под угрозой окажется жизнь, которую мы знаем, отметил он. "Есть две серьезные угрозы: угроза, связанная с изменением климата, которую Запад отрицал на протяжении всего 20 века, и сегодняшнее возрождение нацистского фашизма, которое ставит под угрозу мир во всем мире", - подчеркнул Няньес. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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саммит брикс, брикс, симон боливар, россия, венесуэла, казань, в мире