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Моди выразил надежду на укрепление партнерства Индии и России
Моди выразил надежду на укрепление партнерства Индии и России - РИА Новости, 22.10.2024
Моди выразил надежду на укрепление партнерства Индии и России
Премьер-министр Индии Нарендра Моди перед вылетом в Россию выразил уверенность в том, что его визит на саммит БРИКС укрепит сотрудничество Нью-Дели и Москвы. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T06:45
2024-10-22T06:45
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди перед вылетом в Россию выразил уверенность в том, что его визит на саммит БРИКС укрепит сотрудничество Нью-Дели и Москвы."Мой визит в Казань будет способствовать дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией", — приводит слова Моди его офис.Премьер отметил, что Индия ценит тесное сотрудничество в рамках БРИКС, ставшего важной платформой для диалога и обсуждения вопросов глобальной повестки. Расширение организации, по мнению индийского лидера, усилило ее инклюзивность. Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В мероприятии, рассчитанном на три дня, примут участие представители 32 государств, а также генсек ООН Антониу Гутерреш.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Первоначально в него входили Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, с начала этого года к организации присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.С 1 января Россия председательствует в БРИКС под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/politik-1979232323.html
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в мире, индия, россия, казань, нарендра моди, брикс, саммит брикс
В мире, Индия, Россия, Казань, Нарендра Моди, БРИКС, Саммит БРИКС
Моди выразил надежду на укрепление партнерства Индии и России
Премьер Моди: участие в саммите БРИКС укрепит сотрудничество Москвы и Нью-Дели