https://ria.ru/20241022/mid-1979230610.html
Бразилия в рамках БРИКС выступает за реформу глобального управления
Бразилия в рамках БРИКС выступает за реформу глобального управления - РИА Новости, 22.10.2024
Бразилия в рамках БРИКС выступает за реформу глобального управления
Бразилия в рамках как БРИКС, так и "Группы двадцати", выступает за реформу глобального управления, что включает в себя не только изменения в ООН, но и в других... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T05:52
2024-10-22T05:52
2024-10-22T05:52
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Бразилия в рамках как БРИКС, так и "Группы двадцати", выступает за реформу глобального управления, что включает в себя не только изменения в ООН, но и в других международных структурах вроде ВТО, потому что многосторонние институты находятся в тупике, заявил РИА Новости секретарь по Азиатско-Тихоокеанскому региону бразильского МИД Эдуардо Паес Сабойа. "Если вы посмотрите на приоритеты Бразилии в рамках "Группы двадцати", то там будет тема преодоления бедности,… устойчивое развитие, изменение климата, а также… реформа глобального управления. Я думаю, что БРИКС также поддерживает изменения в глобальном управлении… Не только ООН, есть и другие многосторонние институты, которые находятся в тупике, например, ВТО", - сказал Сабойа. Он добавил, что есть и множество международных соглашений, которые "разрушаются". "Многосторонность в кризисе. БРИКС, надеюсь, поможет призвать к реформе многосторонних институтов и усилить роль ООН в международной системе", - подчеркнул бразильский дипломат. Сабойа указал, что Бразилия поддерживает расширение состава Совета безопасности ООН. "Точно, это ключевой аспект для БРИКС и Бразилии. Не только для Бразилии, но и других стран,… например, Индии, ЮАР. Если посмотрим на кризисы, например, на Ближнем Востоке, видно сложности, с которыми Совет безопасности ООН сталкивается. Это связано с фактом, что есть структура, которая не отражает современную реальность: в плане силы, региональной представленности. Есть необходимость не только для стран, но и для всей системы. И это должно быть приоритетом в повестке БРИКС", - отметил он. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.
https://ria.ru/20241021/briks-1979207101.html
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в мире, бразилия, индия, казань, оон, брикс, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Бразилия, Индия, Казань, ООН, БРИКС, Всемирная торговая организация (ВТО)
Бразилия в рамках БРИКС выступает за реформу глобального управления
МИД: Бразилия в рамках БРИКС выступает за реформу глобального управления и ООН
КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Бразилия в рамках как БРИКС, так и "Группы двадцати", выступает за реформу глобального управления, что включает в себя не только изменения в ООН, но и в других международных структурах вроде ВТО, потому что многосторонние институты находятся в тупике, заявил РИА Новости секретарь по Азиатско-Тихоокеанскому региону бразильского МИД Эдуардо Паес Сабойа.
"Если вы посмотрите на приоритеты Бразилии в рамках "Группы двадцати", то там будет тема преодоления бедности,… устойчивое развитие, изменение климата, а также… реформа глобального управления. Я думаю, что БРИКС также поддерживает изменения в глобальном управлении… Не только ООН, есть и другие многосторонние институты, которые находятся в тупике, например, ВТО", - сказал Сабойа.
Он добавил, что есть и множество международных соглашений, которые "разрушаются". "Многосторонность в кризисе. БРИКС, надеюсь, поможет призвать к реформе многосторонних институтов и усилить роль ООН в международной системе", - подчеркнул бразильский дипломат.
Сабойа указал, что Бразилия поддерживает расширение состава Совета безопасности ООН.
"Точно, это ключевой аспект для БРИКС и Бразилии. Не только для Бразилии, но и других стран,… например, Индии
, ЮАР
. Если посмотрим на кризисы, например, на Ближнем Востоке
, видно сложности, с которыми Совет безопасности ООН сталкивается. Это связано с фактом, что есть структура, которая не отражает современную реальность: в плане силы, региональной представленности. Есть необходимость не только для стран, но и для всей системы. И это должно быть приоритетом в повестке БРИКС", - отметил он.
С 22 по 24 октября в Казани
пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.