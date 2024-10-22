https://ria.ru/20241022/mid-1979230610.html

Бразилия в рамках БРИКС выступает за реформу глобального управления

Бразилия в рамках БРИКС выступает за реформу глобального управления - РИА Новости, 22.10.2024

Бразилия в рамках БРИКС выступает за реформу глобального управления

Бразилия в рамках как БРИКС, так и "Группы двадцати", выступает за реформу глобального управления, что включает в себя не только изменения в ООН, но и в других... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T05:52

2024-10-22T05:52

2024-10-22T05:52

в мире

бразилия

индия

казань

оон

брикс

всемирная торговая организация (вто)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970495648_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd4d87c421ff33779f7fe09469113308.jpg

КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Бразилия в рамках как БРИКС, так и "Группы двадцати", выступает за реформу глобального управления, что включает в себя не только изменения в ООН, но и в других международных структурах вроде ВТО, потому что многосторонние институты находятся в тупике, заявил РИА Новости секретарь по Азиатско-Тихоокеанскому региону бразильского МИД Эдуардо Паес Сабойа. "Если вы посмотрите на приоритеты Бразилии в рамках "Группы двадцати", то там будет тема преодоления бедности,… устойчивое развитие, изменение климата, а также… реформа глобального управления. Я думаю, что БРИКС также поддерживает изменения в глобальном управлении… Не только ООН, есть и другие многосторонние институты, которые находятся в тупике, например, ВТО", - сказал Сабойа. Он добавил, что есть и множество международных соглашений, которые "разрушаются". "Многосторонность в кризисе. БРИКС, надеюсь, поможет призвать к реформе многосторонних институтов и усилить роль ООН в международной системе", - подчеркнул бразильский дипломат. Сабойа указал, что Бразилия поддерживает расширение состава Совета безопасности ООН. "Точно, это ключевой аспект для БРИКС и Бразилии. Не только для Бразилии, но и других стран,… например, Индии, ЮАР. Если посмотрим на кризисы, например, на Ближнем Востоке, видно сложности, с которыми Совет безопасности ООН сталкивается. Это связано с фактом, что есть структура, которая не отражает современную реальность: в плане силы, региональной представленности. Есть необходимость не только для стран, но и для всей системы. И это должно быть приоритетом в повестке БРИКС", - отметил он. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.

https://ria.ru/20241021/briks-1979207101.html

https://ria.ru/20241022/otnosheniya-1979226827.html

бразилия

индия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бразилия, индия, казань, оон, брикс, всемирная торговая организация (вто)