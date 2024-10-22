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Казанский мэр рассказал об ограничениях в дни саммита БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
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05:33 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/metshin-1979230151.html
Казанский мэр рассказал об ограничениях в дни саммита БРИКС
Казанский мэр рассказал об ограничениях в дни саммита БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Казанский мэр рассказал об ограничениях в дни саммита БРИКС
Ограничение движения в Казани на время саммита глав государств БРИКС вводится только на нескольких улицах, в школах перенесены каникулы, студенты переведены на... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T05:33
2024-10-22T05:33
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Ограничение движения в Казани на время саммита глав государств БРИКС вводится только на нескольких улицах, в школах перенесены каникулы, студенты переведены на дистанционное обучение, сообщил в интервью РИА Новости мэр Ильсур Метшин. "Ограничение движения на три дня работы саммита вводится только на нескольких, преимущественно центральных улицах, где запланированы те или иные мероприятия. Жители проинформированы обо всех изменениях, в том числе по маршрутам движения общественного транспорта", - сказал Метшин. Также, по его словам, все предупреждены о том, что возможны временные перекрытия крупных городских трасс для проезда кортежей делегаций. По информации градоначальника, для того, чтобы минимизировать неудобства для казанцев, осенние каникулы в школах перенесены на время проведения саммита, студенты переведены на дистанционное обучение. Остальные организации и предприятия, по словам мэра, самостоятельно решают для себя, в каком режиме им работать с учетом вводимых ограничений. "В целях обеспечения комплексной безопасности, в соответствии с решением антитеррористической комиссии Казани использование шеринговых электросамокатов и велосипедов с 19 по 24 октября будет ограничено. Установлены зоны ограничения движения грузового транспорта грузоподъемностью 5 и более тонн в границах Малого и Большого Казанского кольца с 06.00 до 21.00", - добавил Метшин. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/ekspert-1979228880.html
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в мире, казань, россия, китай, брикс, ильсур метшин, саммит брикс
В мире, Казань, Россия, Китай, БРИКС, Ильсур Метшин, Саммит БРИКС
Казанский мэр рассказал об ограничениях в дни саммита БРИКС

Метшин: в Казани будут действовать ряд ограничений в дни саммита БРИКС

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИльсур Метшин
Ильсур Метшин - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ильсур Метшин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Ограничение движения в Казани на время саммита глав государств БРИКС вводится только на нескольких улицах, в школах перенесены каникулы, студенты переведены на дистанционное обучение, сообщил в интервью РИА Новости мэр Ильсур Метшин.
"Ограничение движения на три дня работы саммита вводится только на нескольких, преимущественно центральных улицах, где запланированы те или иные мероприятия. Жители проинформированы обо всех изменениях, в том числе по маршрутам движения общественного транспорта", - сказал Метшин.
Также, по его словам, все предупреждены о том, что возможны временные перекрытия крупных городских трасс для проезда кортежей делегаций.
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По информации градоначальника, для того, чтобы минимизировать неудобства для казанцев, осенние каникулы в школах перенесены на время проведения саммита, студенты переведены на дистанционное обучение. Остальные организации и предприятия, по словам мэра, самостоятельно решают для себя, в каком режиме им работать с учетом вводимых ограничений.
"В целях обеспечения комплексной безопасности, в соответствии с решением антитеррористической комиссии Казани использование шеринговых электросамокатов и велосипедов с 19 по 24 октября будет ограничено. Установлены зоны ограничения движения грузового транспорта грузоподъемностью 5 и более тонн в границах Малого и Большого Казанского кольца с 06.00 до 21.00", - добавил Метшин.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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