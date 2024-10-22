https://ria.ru/20241022/malayziya-1979340942.html

Министр экономики Малайзии заменит премьера на саммите БРИКС

Министр экономики Малайзии заменит премьера на саммите БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Министр экономики Малайзии заменит премьера на саммите БРИКС

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим не смог приехать на саммит БРИКС в Казани, страну будет представлять министр экономики Рафизи Рамли, сообщил РИА Новости офис... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:20

2024-10-22T15:20

2024-10-22T15:20

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анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

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брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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ДЖАКАРТА, 22 окт - РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим не смог приехать на саммит БРИКС в Казани, страну будет представлять министр экономики Рафизи Рамли, сообщил РИА Новости офис премьера. Ранее Анвар Ибрагим заявлял, что на полях ВЭФ-2024 получил приглашение от президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани. Малайзия объявила о своем желании вступить в БРИКС в июле 2024 года. "Из-за определенных обстоятельств премьер-министр не сможет лично посетить саммит", - подтвердили в администрации премьера. Малайзийскую делегацию возглавит министр экономики Рафизи Рамли. Это также подтвердил пресс-секретарь министра. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

https://ria.ru/20241017/briks-1978380302.html

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