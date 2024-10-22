Министр экономики Малайзии заменит премьера на саммите БРИКС
Министр экономики Малайзии заменит премьера Анвара Ибрагима на саммите БРИКС
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Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
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ДЖАКАРТА, 22 окт - РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим не смог приехать на саммит БРИКС в Казани, страну будет представлять министр экономики Рафизи Рамли, сообщил РИА Новости офис премьера.
Ранее Анвар Ибрагим заявлял, что на полях ВЭФ-2024 получил приглашение от президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани. Малайзия объявила о своем желании вступить в БРИКС в июле 2024 года.
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"Из-за определенных обстоятельств премьер-министр не сможет лично посетить саммит", - подтвердили в администрации премьера.
Малайзийскую делегацию возглавит министр экономики Рафизи Рамли. Это также подтвердил пресс-секретарь министра.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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