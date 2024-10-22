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Министр экономики Малайзии заменит премьера на саммите БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
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15:20 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/malayziya-1979340942.html
Министр экономики Малайзии заменит премьера на саммите БРИКС
Министр экономики Малайзии заменит премьера на саммите БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Министр экономики Малайзии заменит премьера на саммите БРИКС
Премьер Малайзии Анвар Ибрагим не смог приехать на саммит БРИКС в Казани, страну будет представлять министр экономики Рафизи Рамли, сообщил РИА Новости офис... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:20
2024-10-22T15:20
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анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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ДЖАКАРТА, 22 окт - РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим не смог приехать на саммит БРИКС в Казани, страну будет представлять министр экономики Рафизи Рамли, сообщил РИА Новости офис премьера. Ранее Анвар Ибрагим заявлял, что на полях ВЭФ-2024 получил приглашение от президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани. Малайзия объявила о своем желании вступить в БРИКС в июле 2024 года. "Из-за определенных обстоятельств премьер-министр не сможет лично посетить саммит", - подтвердили в администрации премьера. Малайзийскую делегацию возглавит министр экономики Рафизи Рамли. Это также подтвердил пресс-секретарь министра. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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в мире, россия, казань, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Малайзия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Министр экономики Малайзии заменит премьера на саммите БРИКС

Министр экономики Малайзии заменит премьера Анвара Ибрагима на саммите БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
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ДЖАКАРТА, 22 окт - РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим не смог приехать на саммит БРИКС в Казани, страну будет представлять министр экономики Рафизи Рамли, сообщил РИА Новости офис премьера.
Ранее Анвар Ибрагим заявлял, что на полях ВЭФ-2024 получил приглашение от президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани. Малайзия объявила о своем желании вступить в БРИКС в июле 2024 года.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
Вчера, 02:40
"Из-за определенных обстоятельств премьер-министр не сможет лично посетить саммит", - подтвердили в администрации премьера.
Малайзийскую делегацию возглавит министр экономики Рафизи Рамли. Это также подтвердил пресс-секретарь министра.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
17 октября, 11:07
 
В миреРоссияКазаньМалайзияАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Владимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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