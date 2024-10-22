https://ria.ru/20241022/lavrov-1979183965.html

Лавров отметил вклад премии "Экология – дело каждого" в охрану природы

Лавров отметил вклад премии "Экология – дело каждого" в охрану природы - РИА Новости, 22.10.2024

Лавров отметил вклад премии "Экология – дело каждого" в охрану природы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам V юбилейного сезона Международной премии "Экология – дело каждого" отметил важный вклад... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T10:00

2024-10-22T10:00

2024-10-22T10:00

россия

черное море

сергей лавров

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

высшая школа экономики (вшэ)

рудн

экология в россии

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам V юбилейного сезона Международной премии "Экология – дело каждого" отметил важный вклад детей и молодежи в природоохранное дело, сообщает пресс-центр премии.Глава российского МИД подчеркнул, что премия Росприроднадзора – полезный проект, способствующий формированию активной жизненной позиции и экологической осведомленности подрастающего поколения.В видеообращении к участникам премии Лавров заявил, что Россия придает огромное значение охране окружающей среды. А уникальные водные, лесные и земельные ресурсы – нуждаются в бережном отношении и заботе каждого жителя страны. Глава МИД подчеркнул, что на федеральном и региональном уровнях реализуются профильные, природоохранные программы. Ведутся масштабные научно-исследовательские проекты. Осуществляется просветительская деятельность."Не может не радовать, что с каждым годом повышается интерес детей и молодежи к тематике защиты окружающей среды. За прошедшие годы премия "Экология – дело каждого" стала полезным проектом, способствующим формированию активной жизненной позиции и экологической осведомленности подрастающего поколения. За это время более 200 тысяч неравнодушных людей из десятков стран мира поделились своими идеями о том, как сделать наш общий дом опрятнее и чище. Убежден, что участники юбилейного конкурса внесут важный вклад в природоохранное дело. Желаю вам удачи, дорогие ребята, в ваших начинаниях и творческих успехов", – сказал Лавров в видеообращении.По его словам, Россия на различных международных площадках твердо привержена линии, направленной на поиск совместных ответов на такие острые экологические вызовы современности, как сохранение биологического разнообразия, борьба с загрязнением окружающей среды, изменением климата. Россия выступает за взаимоуважительное сотрудничество с целью достижения разумного баланса между природоохранной деятельностью и социально-экономическим развитием государств. Лавров отметил, что вопросы окружающей среды касаются всех, вне зависимости от страны проживания.Международная премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. В ней могут участвовать как дети, так и взрослые. Пятый юбилейный сезон стартовал 1 августа 2024 года. Прием заявок на сайте www.экологияделокаждого.рф продлится до 1 апреля 2025 года. За четыре сезона в премии приняли участие все пять континентов мира – подано свыше 210 тысяч заявок из 78 стран, включая все регионы России. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море, обучающие курсы, а также преимущества при поступлении в 120 российских вузов, включая ВШЭ, РУДН, Северо-Кавказский федеральный университет, которые предоставляют бюджетные и грантовые места победителям и лауреатам премии Росприроднадзора.

https://ria.ru/20241018/mid-1978783115.html

https://ria.ru/20241014/lavrov--1977974172.html

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россия, черное море, сергей лавров, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), высшая школа экономики (вшэ), рудн, экология в россии, экология