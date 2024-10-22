Кулеба заявил, что написал заявление об отставке "под бутылку вина"
Кулеба заявил, что написал заявление об отставке под бутылку вина и сигару
© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что написал заявление о своей отставке после разговора с премьер-министром Денисом Шмыгалем и Владимиром Зеленским "под бутылку вина и сигару".
Ранее украинское издание "Телеграф", ссылаясь на источник в украинском правительстве, сообщило, Кулеба знал о готовящейся отставке и надеялся перейти на должность посла в Великобритании, назначение туда экс-главкома ВСУ Валерия Залужного воспринял как недружественный шаг со стороны руководства.
Захарова прокомментировала отставки украинских чиновников
5 сентября, 16:16
"Мы пошли со Светланой (супруга Кулебы -ред.) в спортзал вечером. Только я переоделся - звонок от премьер-министра (Дениса Шмыгаля -ред.). Он попросил к нему подъехать, я все понял, сказал Светлане - это оно, занимайся, я скоро вернусь. Поехал к премьеру, после премьера поехал к президенту и после поехал домой. Тут уже была Светлана. Мы взяли бутылку игристого вина, сигару, лист бумаги, ручку, пошли на балкон, я закурил, выпил и написал заявление на увольнение", - рассказал Кулеба в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай.
На Украине в начале сентября после подачи заявлений об отставке были уволены ряд министров. В их числе глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
Украинский депутат призвала Сырского уйти в отставку
10 октября, 09:59