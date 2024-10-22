https://ria.ru/20241022/kuleba-1979413763.html

Кулеба заявил, что написал заявление об отставке "под бутылку вина"

Кулеба заявил, что написал заявление об отставке "под бутылку вина" - РИА Новости, 22.10.2024

Кулеба заявил, что написал заявление об отставке "под бутылку вина"

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что написал заявление о своей отставке после разговора с премьер-министром Денисом Шмыгалем и... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T19:33

2024-10-22T19:33

2024-10-22T19:33

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что написал заявление о своей отставке после разговора с премьер-министром Денисом Шмыгалем и Владимиром Зеленским "под бутылку вина и сигару". Ранее украинское издание "Телеграф", ссылаясь на источник в украинском правительстве, сообщило, Кулеба знал о готовящейся отставке и надеялся перейти на должность посла в Великобритании, назначение туда экс-главкома ВСУ Валерия Залужного воспринял как недружественный шаг со стороны руководства. "Мы пошли со Светланой (супруга Кулебы -ред.) в спортзал вечером. Только я переоделся - звонок от премьер-министра (Дениса Шмыгаля -ред.). Он попросил к нему подъехать, я все понял, сказал Светлане - это оно, занимайся, я скоро вернусь. Поехал к премьеру, после премьера поехал к президенту и после поехал домой. Тут уже была Светлана. Мы взяли бутылку игристого вина, сигару, лист бумаги, ручку, пошли на балкон, я закурил, выпил и написал заявление на увольнение", - рассказал Кулеба в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай. На Украине в начале сентября после подачи заявлений об отставке были уволены ряд министров. В их числе глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

https://ria.ru/20240905/zaharova-1970862507.html

https://ria.ru/20241010/ukraina-1977338877.html

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в мире, украина, великобритания, денис шмыгаль, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, дмитрий кулеба