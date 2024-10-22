Рейтинг@Mail.ru
Кулеба заявил, что написал заявление об отставке "под бутылку вина" - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/kuleba-1979413763.html
Кулеба заявил, что написал заявление об отставке "под бутылку вина"
Кулеба заявил, что написал заявление об отставке "под бутылку вина" - РИА Новости, 22.10.2024
Кулеба заявил, что написал заявление об отставке "под бутылку вина"
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что написал заявление о своей отставке после разговора с премьер-министром Денисом Шмыгалем и... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:33
2024-10-22T19:33
в мире
украина
великобритания
денис шмыгаль
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
дмитрий кулеба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961636786_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_776a7f412dff079d020d908805c3f487.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что написал заявление о своей отставке после разговора с премьер-министром Денисом Шмыгалем и Владимиром Зеленским "под бутылку вина и сигару". Ранее украинское издание "Телеграф", ссылаясь на источник в украинском правительстве, сообщило, Кулеба знал о готовящейся отставке и надеялся перейти на должность посла в Великобритании, назначение туда экс-главкома ВСУ Валерия Залужного воспринял как недружественный шаг со стороны руководства. "Мы пошли со Светланой (супруга Кулебы -ред.) в спортзал вечером. Только я переоделся - звонок от премьер-министра (Дениса Шмыгаля -ред.). Он попросил к нему подъехать, я все понял, сказал Светлане - это оно, занимайся, я скоро вернусь. Поехал к премьеру, после премьера поехал к президенту и после поехал домой. Тут уже была Светлана. Мы взяли бутылку игристого вина, сигару, лист бумаги, ручку, пошли на балкон, я закурил, выпил и написал заявление на увольнение", - рассказал Кулеба в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай. На Украине в начале сентября после подачи заявлений об отставке были уволены ряд министров. В их числе глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
https://ria.ru/20240905/zaharova-1970862507.html
https://ria.ru/20241010/ukraina-1977338877.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961636786_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_91d3be01b838fde3616b4ca54f3943a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, денис шмыгаль, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, дмитрий кулеба
В мире, Украина, Великобритания, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Кулеба
Кулеба заявил, что написал заявление об отставке "под бутылку вина"

Кулеба заявил, что написал заявление об отставке под бутылку вина и сигару

© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что написал заявление о своей отставке после разговора с премьер-министром Денисом Шмыгалем и Владимиром Зеленским "под бутылку вина и сигару".
Ранее украинское издание "Телеграф", ссылаясь на источник в украинском правительстве, сообщило, Кулеба знал о готовящейся отставке и надеялся перейти на должность посла в Великобритании, назначение туда экс-главкома ВСУ Валерия Залужного воспринял как недружественный шаг со стороны руководства.
Захарова об отставке украинских чиновников - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Захарова прокомментировала отставки украинских чиновников
5 сентября, 16:16
"Мы пошли со Светланой (супруга Кулебы -ред.) в спортзал вечером. Только я переоделся - звонок от премьер-министра (Дениса Шмыгаля -ред.). Он попросил к нему подъехать, я все понял, сказал Светлане - это оно, занимайся, я скоро вернусь. Поехал к премьеру, после премьера поехал к президенту и после поехал домой. Тут уже была Светлана. Мы взяли бутылку игристого вина, сигару, лист бумаги, ручку, пошли на балкон, я закурил, выпил и написал заявление на увольнение", - рассказал Кулеба в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай.
На Украине в начале сентября после подачи заявлений об отставке были уволены ряд министров. В их числе глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Украинский депутат призвала Сырского уйти в отставку
10 октября, 09:59
 
В миреУкраинаВеликобританияДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныДмитрий Кулеба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала