https://ria.ru/20241022/koreya-1979227133.html

Южная Корея в сентябре нарастила покупки СПГ у России до максимума с апреля

Южная Корея в сентябре нарастила покупки СПГ у России до максимума с апреля - РИА Новости, 22.10.2024

Южная Корея в сентябре нарастила покупки СПГ у России до максимума с апреля

Южная Корея в сентябре этого года увеличила покупки сжиженного природного газа у России до максимума с апреля, а импорт химикатов впервые с прошлого года... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T04:04

2024-10-22T04:04

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Южная Корея в сентябре этого года увеличила покупки сжиженного природного газа у России до максимума с апреля, а импорт химикатов впервые с прошлого года превысил миллион долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Поставки Россией сжиженного природного газа в Южную Корею в сентябре этого года увеличились по сравнению с августом в 1,55 раза до максимальных с апреля 118,6 миллиона долларов. При этом по сравнению с прошлым сентябрем рост составил 1,76 раза. Всего за первые три квартала этого года из РФ в Южную Корею прибыло СПГ на 905,9 миллиона долларов. А объем поставок за 2023 год достиг 1,06 миллиарда долларов. Россия при этом стала седьмой по поставкам СПГ корейцам. Лидерами южнокорейского импорта в сентябре стали Австралия - 560 миллионов долларов, Катар - 391 миллион долларов и США - 348 миллионов долларов. А всего Страна Утренней Свежести купила СПГ на 2,05 миллиарда долларов. Кроме сжиженного газа Сеул покупал у Москвы и другие виды минерального топлива. Так, объемы импорта каменного угля в сентябре составили 149,5 миллиона долларов, а нефтепродуктов - 39 тысяч долларов. За первые девять месяцев суммарный импорт каменного угля составил 1,76 миллиарда долларов, нефтепродуктов - 6,1 миллиона, а продуктов перегонки каменноугольной смолы - 2,3 миллиона.

https://ria.ru/20241017/kndr-1978430638.html

https://ria.ru/20241018/ucheniya-1978740982.html

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экономика, цены на нефть, россия, австралия, южная корея