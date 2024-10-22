https://ria.ru/20241022/kndr-1979313954.html
Сестра Ким Чен Ына назвала Сеул и Киев невоспитанными собаками Вашингтона
Сестра Ким Чен Ына назвала Сеул и Киев невоспитанными собаками Вашингтона - РИА Новости, 22.10.2024
Сестра Ким Чен Ына назвала Сеул и Киев невоспитанными собаками Вашингтона
Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в очередном заявлении, посвященном посягательствам южнокорейских властей на суверенитет КНДР, назвала... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:44
2024-10-22T13:44
2024-10-22T14:24
специальная военная операция на украине
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ким чен ын
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в очередном заявлении, посвященном посягательствам южнокорейских властей на суверенитет КНДР, назвала военные провокации Сеула и Киева в отношении ядерных государств сумасшествием, на которое способны лишь "невоспитанные собаки, выпестованные США". "Всем политиками и военным больших и малых государств мира с нормальным мышлением ужасно даже представить себе испытания, с которыми придется столкнуться в случае настолько опасных военных провокаций в отношении государств, обладающих ядерным оружием. Кажется, кроме сумасшедших Южной Кореи и Украины в последнее время таких примеров не найти", - цитирует агентство ЦТАК заявление заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Она указала, что на такие "безумные нарушения суверенитета", которые могут вызвать "невообразимые смертоносные последствия", способны лишь "сумасшедшие власти Сеула и Киева". "Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся туда и сюда для попрошайничества и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они одинаковые, как две капли воды. Надо назвать это общими чертами, присущими невоспитанным собакам, выпестованным США", - подчеркнула Ким Ё Чжон. Она отметила, что следственные органы КНДР продолжают расследование инцидентов с южнокорейскими беспилотниками, разбрасывавшими агитационные материалы над Пхеньяном. По ее словам, сеульские власти "пытаются броситься в огонь с бензиновым баком" и подвергают себя опасности "полного разгрома всей своей шайки". Сестра северокорейского лидера пообещала подробно проанализировать "всю подноготную отвратительной провокации военных гангстеров Южной Кореи", отметив, что их в любом случае ждет "возмездие и отмщение".
https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сеул, киев, южная корея, ким е чжон, ким чен ын, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сеул, Киев, Южная Корея, Ким Е Чжон, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Сестра Ким Чен Ына назвала Сеул и Киев невоспитанными собаками Вашингтона
Сестра Ким Чен Ына назвала военные провокации Сеула и Киева сумасшествием
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в очередном заявлении, посвященном посягательствам южнокорейских властей на суверенитет КНДР, назвала военные провокации Сеула и Киева в отношении ядерных государств сумасшествием, на которое способны лишь "невоспитанные собаки, выпестованные США".
"Всем политиками и военным больших и малых государств мира с нормальным мышлением ужасно даже представить себе испытания, с которыми придется столкнуться в случае настолько опасных военных провокаций в отношении государств, обладающих ядерным оружием. Кажется, кроме сумасшедших Южной Кореи
и Украины
в последнее время таких примеров не найти", - цитирует агентство ЦТАК заявление заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.
Она указала, что на такие "безумные нарушения суверенитета", которые могут вызвать "невообразимые смертоносные последствия", способны лишь "сумасшедшие власти Сеула и Киева".
"Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся туда и сюда для попрошайничества и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они одинаковые, как две капли воды. Надо назвать это общими чертами, присущими невоспитанным собакам, выпестованным США", - подчеркнула Ким Ё Чжон.
Она отметила, что следственные органы КНДР продолжают расследование инцидентов с южнокорейскими беспилотниками, разбрасывавшими агитационные материалы над Пхеньяном
.
По ее словам, сеульские власти "пытаются броситься в огонь с бензиновым баком" и подвергают себя опасности "полного разгрома всей своей шайки". Сестра северокорейского лидера пообещала подробно проанализировать "всю подноготную отвратительной провокации военных гангстеров Южной Кореи", отметив, что их в любом случае ждет "возмездие и отмщение".