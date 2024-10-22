https://ria.ru/20241022/kitay-1979377543.html

Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая

Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 22.10.2024

Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая

Сотрудничество России и Китая носят равноправный и неконъюнктурный характер, сказал президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:02

2024-10-22T17:02

2024-10-22T17:12

россия

китай

политика

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979351399_0:4:3364:1896_1920x0_80_0_0_947a7c404b7ca5239cc9bd59c582740c.jpg

КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая носят равноправный и неконъюнктурный характер, сказал президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани.Глава государства подчеркнул, что российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия."Наше многоплановое сотрудничество носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер", - отметил Путин.Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, политика, саммит брикс в казани в 2024 году