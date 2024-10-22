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Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 22.10.2024
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17:02 22.10.2024 (обновлено: 17:12 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/kitay-1979377543.html
Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая
Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 22.10.2024
Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая
Сотрудничество России и Китая носят равноправный и неконъюнктурный характер, сказал президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:02
2024-10-22T17:12
россия
китай
политика
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая носят равноправный и неконъюнктурный характер, сказал президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани.Глава государства подчеркнул, что российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия."Наше многоплановое сотрудничество носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер", - отметил Путин.Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html
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россия, китай, политика, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Китай, Политика, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая

Путин: сотрудничество РФ и Китая носит равноправный и неконъюнктурный характер

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая носят равноправный и неконъюнктурный характер, сказал президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани.
Глава государства подчеркнул, что российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
«
"Наше многоплановое сотрудничество носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер", - отметил Путин.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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Вчера, 09:45
 
РоссияКитайПолитикаСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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