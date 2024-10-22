https://ria.ru/20241022/kitay-1979321930.html

Сенатор рассказала коллегам из КНР о преимуществах Северного морского пути

Сенатор рассказала коллегам из КНР о преимуществах Северного морского пути - РИА Новости, 22.10.2024

Сенатор рассказала коллегам из КНР о преимуществах Северного морского пути

По итогам 2023 года суммарный грузооборот Северного Морского пути превысил 36 миллионов тонн, и перспективы использования СМП только возрастают, свою нишу здесь РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:10

2024-10-22T14:10

2024-10-22T14:10

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. По итогам 2023 года суммарный грузооборот Северного Морского пути превысил 36 миллионов тонн, и перспективы использования СМП только возрастают, свою нишу здесь могут найти и малые и средние предприятия России и Китая, сказала член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова. "В условиях глобального пересмотра геополитической повестки Северный морской путь становится звеном новой логистики, соединяющим Россию и Китайскую народную республику, открывающим новые возможности для наших стран. Сотрудничество в развитии Севморпути — одна из договоренностей, достигнутых в ходе визита в Китай президента России Владимира Путина. Всему миру понятно: без Северного морского пути не выстроить международной логистики в том виде, которая необходима человечеству в 21 веке", - отметила политик, выступая в ходе Девятого Международного форума по поддержке малых и средних предприятий России и Китая. Она напомнила, что традиционный маршрут между Европой и Азией через Суэцкий канал составляет 21 тысячу километров, к тому же суда могут по 40 часов простаивать в очереди. "Севморпуть сокращает цепочку поставок на 8 тысяч километров – до 13 тысяч километров, а время в пути между европейскими портами России и азиатскими портами, такими как Шанхай, – с пяти-шести недель до менее трех недель", - сказала Епифанова. По ее словам, Россия продолжает наращивать грузопоток по Северному морскому пути, строить инфраструктуру, вводить в эксплуатацию новые ледоколы. В частности, одним из приоритетов стало строительство головного атомного ледокола "Россия" водоизмещением более 71 тысячи тонн, который станет самым мощным в мире. "По итогам 2023 года суммарный грузооборот Северного Морского пути достиг рекордного значения более чем 36 миллионов тонн — вопреки введенным санкциям. Для "раскатки" новых логистических маршрутов запущены каботажные рейсы, которые имеют 100% заполняемость. Россия в текущем году перевезла через Арктику рекордное количество энергоресурсов. Китай — одна из стран, наиболее заинтересованных в таких поставках", - отметила политик. Так, в 2024 году российские нефтяные компании увеличили на 30% объём поставок сырья по Северному морскому пути в Китайскую народную республику, уточнила она. Епифанова напомнила, что власти России и КНР приняли решение создать совместную комиссию по развитию Северного морского пути. Планируется разработать совместную программу по развитию китайского транзита через Севморпуть, а также по реализации других проектов, позволяющих использовать эту логистическую магистраль. "Однако залог успеха Севморпути - это не только развитие портов, не только маршрут для вывоза сырья, но еще и огромный потенциал для развития малого и среднего бизнеса на местах. Направлений сколько угодно: это и контейнерные перевозки, и береговая инфраструктура для глобальных проектов, и круизные перспективы, и научные разработки, и другие аспекты сотрудничества между нашими странами", - полагает законодатель. Например, летом нынешнего года в ходе 27-го Петербургского международного экономического форума оператор линейных контейнерных перевозок китайская компания Hainan Yangpu NewNew Shipping подписала с "Русатом Арктик" (Госкорпорация "Росатом") соглашение о создании совместного предприятия по строительству специализированных контейнеровозов для рейсов по Северному морскому пути, привела пример Нпифанова. "Китайский перевозчик намерен наладить круглогодичную навигацию по СМП, до конца этого года совершить до 12 рейсов по Севморпути и перевезти более 20 тысяч контейнеров. Торжественный запуск первого "Экспресса Северный морской путь № 1" с контейнерным грузом состоялся этим летом", сказала сенатор. Не меньшую роль в развитии отношений между Россией и КНР, по ее словам, играет и научное сотрудничество. В августе этого года ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института России, Китайской Арктической и Антарктической администрации и Полярного Исследовательского Института Китая договорились о начале подготовки совместных научных проектов в Заполярье, отметила политик. "Северный морской путь вошел в число 20 интереснейших круизных маршрутов мира, поэтому полярный туризм – это также огромный потенциал именно для малого и среднего бизнеса России и Китая", - подчеркнула она. По мнению Епифановой, можно сказать, что сегодня в Арктике "фактически формируется новая экономика, которая может определить развитие малого и среднего бизнеса наших стран на десятилетия вперед".

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https://ria.ru/20240926/knr-1974784890.html

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экономика, россия, китай, арктика, ольга епифанова, владимир путин, совет федерации рф