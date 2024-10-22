https://ria.ru/20241022/kazan-1979251914.html

Мэр Казани рассказал, какие достопримечательности стоит посетить

Мэр Казани рассказал, какие достопримечательности стоит посетить - РИА Новости, 22.10.2024

Мэр Казани рассказал, какие достопримечательности стоит посетить

Мэр Казани Ильсур Метшин в интервью РИА Новости посоветовал гостям города посетить Казанский Кремль, Старо-татарскую слободу, собор Казанской иконы Божией... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T10:03

2024-10-22T10:03

2024-10-22T10:08

казань

ильсур метшин

общество

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974775977_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_8ad2d5effdbe0f3696de43802811b2b6.jpg

КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Мэр Казани Ильсур Метшин в интервью РИА Новости посоветовал гостям города посетить Казанский Кремль, Старо-татарскую слободу, собор Казанской иконы Божией матери и обязательно - современные объекты, а также попробовать перемячи, зур бэлиш и чак-чак. "Спрашивать у меня, какие объекты в Казани лучше посетить - все равно, что узнавать у ребенка, кого он больше любит: маму или папу. Конечно, нельзя не увидеть Казанский Кремль, Старо-татарскую слободу, восстановленный собор Казанской иконы Божией матери, наши старинные мечети, комплекс университетских зданий", - сказал Метшин. Но чтобы почувствовать современную Казань, по словам мэра, обязательно нужно посетить современные объекты - казанские парки, набережные, экстрим-парк "Урам", новую национальную библиотеку и новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, которое откроет свои двери как раз к саммиту. "А что касается нашей национальной кухни, она вкусная и разнообразная. Уверен, нашим гостям придутся по душе перемячи с бульоном, зур бэлиш, казылык, токмач и, конечно, наш медовый золотой чак-чак", - добавил Метшин.

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, ильсур метшин, общество, саммит брикс в казани в 2024 году